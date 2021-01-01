تحديد موعد عودة أراوخو لدفاع برشلونة

تقارير صحفية تكشف المباراة التي ستشهد عودة رونالد أراوخو لدفاع برشلونة من جديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موعد عودة اللاعب رونالد أراوخو نجم دفاع فريق برشلونة من الإصابة من جديد.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب قد يكون متاحًا للمباراة المقبلة ضد إشبيلية في الـ 27 من شهر فبراير الجاري، أو في مواجهة إياب نصف نهائي الكأس بأمام الفريق نفسه في الثالث من مارس.

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وكان أراوخو قد أصيب في السابع من فبراير الجاري خلال مواجهة برشلونة أمام ريال بيتيس، بعد إلتواء من الدرجة الثانية في كاحلة.

وغاب اللاعب عن مواجهة برشلونة الماضية في الدوري الإسباني أمام نظيره قادش والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بسبب خطأ ساذج من كليمون لونجليه.

وتعرض برشلونة لخسارة كبيرة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أمام نظيره باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن أراوخو كان قد شارك مع برشلونة في 20 مباراة هذا الموسم، وسجل هدف وحيد وقدم مستويات دفاعية مقبولة في ظل غياب جيرارد بيكيه.