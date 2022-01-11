تحديد موعد "الكلاسيكو المؤجل" بين الهلال والاتحاد

كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد مواجهة القمة بين الهلال والاتحاد، المؤجلة من منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم تأجيل المباراة بسبب مشاركة الهلال في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أمام بوهانج ستيلرز الكوري، والتي أقيمت في 23 نوفمبر الماضي، وحقق فيها "الزعيم" الفوز بهدفين نظيفين.

الاتحاد سبق له الاعتراض على جدولة المباراة خلال فترة التوقف الأخيرة، التي شهدت مشاركة منتخب السعودية في كأس العرب 2021 التي استضافتها قطر، رغم مشاركة "الأخضر" بالصف الثاني، لمشاركة أكثر من لاعب منه مع الفريق.

وحددت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي يوم 8 مارس 2022 لإقامة المباراة المؤجلة بين الهلال والاتحاد.

كما أعلنت اللجنة مواعيد مباريات الجولات من 19 إلى 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقرر أن تنطلق الجولة 19 يوم السبت 5 فبراير المقبل، على أن يكون اليوم الختامي في الجولة 25 هو السبت 19 مارس.

وأكدت اللجنة أن مواعيد الجولات المتبقية من 26 إلى 30 من الدوري السعودي سيتم إعلانها لاحقًا بعد نهاية مباريات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين واعتماد مواعيد الجولات المتبقية بناء على موعد مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022.

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