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أعلنت محكمة التحكيم الرياضي أنها ستصدر قرارها النهائي بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال غدًا الثلاثاء.

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أكدت محكمة التحكيم الرياضي هذا الموعد يوم الإثنين، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، جاء فيه: «أُبلغت أطراف النزاع بأن محكمة التحكيم الرياضي ستصدر قرارها غدًا الثلاثاء، خلال فترة ما بعد الظهر».

وشددت المحكمة على أنها علّقت أي تواصل مع وسائل الإعلام بشأن القرار إلى حين الإعلان الرسمي عن الحكم.

وكان منتخب السنغال قد تُوّج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد فوزه على المغرب بنتيجة 1-0 عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وشهد النهائي عددًا من الأحداث المؤسفة، أبرزها انسحاب لاعبي السنغال من أرض الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب قبل نهاية الشوط الثاني.

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وتوقف اللعب لفترة طويلة قبل أن يعود منتخب السنغال إلى أرض الملعب، ليتصدى بعدها إدوار ميندي لركلة الجزاء التي نفذها براهيم دياز.

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وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل باب جاي هدف الفوز للسنغال في الأشواط الإضافية.

لكن تتويج السنغال لم يصمد، إذ أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بتجريده من اللقب القاري ومنحه للمغرب، بسبب واقعة الانسحاب المؤسفة.

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وردّ الاتحاد السنغالي لكرة القدم باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، احتجاجًا على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتجريده من لقب كأس أمم أفريقيا ومنحه للمغرب.