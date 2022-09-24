تحديد مدة غياب أراوخو وكوندي عن برشلونة.. وقلق بشأن الثنائي الهولندي

توقف دولي كارثي على الفريق الكتالوني

أكد نادي برشلونة الأخبار الصادمة التي كان ينتظرها مشجعوه حول إصابتي كل من مدافعيه رونالدو أراوخو وجول كوندي خلال فترة التوقف الدولي مع منتخبي أوروجواي وفرنسا على الترتيب.

فقد أعلن النادي في بيان رسمي بعد إجراء الفحوصات الطبية على اللاعبين تشخيص الإصابتين، منتظرًا أن تحدد القابلية للتطور مدة تعافي كل منهما.

لكن صحيفة "ماركا" ترى أن كلا من أراوخو وكوندي سيغيبان عن الفريق لمدة 3-4 أسابيع بحد أدنى وفقًا لتشخيص الإصابتين.

تفاصيل الإصابتين وخيارات تشافي

وصل الثنائي اليوم إلى برشلونة، وأجريا الفحوصات الطبية التي أثبتت إصابة كوندي في العضلة ذات الرأسين الفخذية، وإصابة أراوخو بكدمة قوية في أوتار الفخذ الأيمن.

المدة المتوقعة لغياب اللاعبين ترجح كما سبق الذكر من 3-4 أسابيع، وعليه بدأ تشافي في إعداد قائمة بدلاء المدافعين اللذين كانا ضمن العناصر الأساسية في تشكيلته.

مركز قلب الدفاع سيكون بين ثلاثي في الفترة المقبلة هم أندرياس كريستنسن وإريك جارسيا وجيرارد بيكيه، بينما سيكون مركز الظهير الأيمن في عهدة كل من سيرجي روبيرتو وهيكتور بيليرين.

العائدان من هولندا

بالنسبة للعائدين من ودية هولندا ضد بولندا، وهما ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج، فالأمور غير مريحة أيضًا، على الرغم من عدم إصدار بيان واضح إلى الآن حول حالتهما.

كلا اللاعبين تركا معسكر هولندا من أجل المثول بين أيدي أطباء برشلونة، تبدو حالة ديباي أكثر إثارة للقلق وقد يحتاج أسابيع عديدة للعودة.