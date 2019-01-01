تحديد عدد المشجعين لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري

الأهلي يسعى لحسم التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حددت الجهات الأمنية المصرية، عدد الجماهير في مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

ويسعى الأهلي لحسم التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، حيث يتصدر مجموعته في الوقت الحالي التي تضم سيمبا وفيتا كلوب وشبيبة الساورة.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري ضمن الجولة الأخيرة ضمن مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 16 مارس الجاري، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، حيث تعادل مع الفريق الجزائري في الذهاب إيجابيًا بهدف لكل فريق.

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ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على سيمبا وفيتا كلوب في القاهرة والتعادل أمام شبيبة الساورة في الجزائر والهزيمة أمام سيمبا في تنزانيا.