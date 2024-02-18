تحدى الأوروبيين وكشف عن قلقه الأكبر .. جورج جيسوس يخطف الأضواء بعد هزيمة الهلال للرائد

الهلال تخطى الرائد في دوري روشن ومدربه يُثير الجدل

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رغم تألق ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري وروبن نيفيش وبقية نجوم الهلال، إلا أن المدرب جورج جيسوس خطف الأضواء من الجميع في ليلة فوز الزعيم على الرائد في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

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الهلال تخطى الرائد 3-1 وقد سجل هدافه الصربي هدفين وأضاف المدافع خاليدو كوليبالي الثالث في مباراة كانت الرسمية الأولى على ملعبه الجديد، المملكة أرينا، وأثبتت مجددًا أن إيقاف الفريق سيكون صعبًا جدًا.

جيسوس تحدى الأوروبيين عقب المبارة بالتأكيد على أن الهلال يستطيع اللعب في أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وذلك ردًا على تصريح إيجور جوفيتشفيتش المدير الفني للرائد حول قدرة الفريق العاصمي اللعب في دوري أبطال أوروبا والوصول لمرحلة متقدمة به.

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إذ قال "سعيد بثناء مدرب الرائد وغيره على عملي مع الفريق، أتفق معه في حديثه وأعتقد أن فريقي يستطيع المنافسة في أي دوري من الدوريات الخمسة الكبرى في العالم".

المدرب المخضرم كشف في نفس الوقت عن قلقه الأكبر، بقوله "علينا أن نعي في نفس الوقت أن كل ما حققناه قد يذهب حال واجهنا أي ظرف طارئ، كما أن الثقة الزائدة قد تُضيع علينا كل ما وصلنا له. علينا مواصلة التركيز لمواصلة الانتصارات وفقط".

يُشار إلى أن الهلال حقق بفوزه على الرائد انتصاره الـ22 على التوالي في جميع البطولات.

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