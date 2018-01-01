تحت أنظار لاسارتي – قطار الأهلي يواصل الانطلاق بثنائية في النجوم

الأهلي يواصل تحقيق الانتصارات في الدوري المصري ويتخطى النجوم بثنائية

فيسبوك تويتر بلال محمد

واصل الأهلي تحقيق حصد النقاط في الدوري، وفاز بهدفين نظيفين على حساب النجوم، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 12 من المسابقة.وتواجد الأورجوياني، مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي، في مدرجات ملعب اللقاء، قبل أن يستلم مهمته رسمياً بعد مباراة الإياب أمام جيما الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد القادم. شوط المباراة الأول، بدأ هادئاً ع دون أي خطورة على أي من المرميين، وشهدت الدقيقة 25 ألغاء هدفاً للأهلي عى تسلل سجله محمد شريف، بدا .

وفي الدقيقة 32، وبعد تمريرة من احمد الشيخ انفرد مروان محسن بمرمى النجوم، ووضع الكرة من فوق الحارس لتسكن الشباك لتعلن عن الهدف الأول للشياطين الحمر.

الشوط الثاني لم يختلف كثيراً عن الأول، حيث كان هادئاً في معظم أوقاته، وظهر النجوم في بعض الهجمات على استحياء، في الدقيقة 58 أطلق صلاح أمين تصويبة من ركلة حرة ولكن مرت بجوار القائم.

وأهدر وليد أزارو أكثر من فرصة للأهلي بطريقة غريبة، أخطرها كانت بعد عرضية من الجهة اليمني، ولكن المهاجم المغربي لم يحسن التعامل مع الكرة لتخرج بغرابة خارج المرمى.

ونجح البديل مؤمن زكريا في إضافة أول أهدافه مع القلعة الحمراء في الموسم الحالي، في الدقيقة 93 بعد عرضية من ناصر ماهر، ليسددها زكريا في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 في المركز الخامس بعد لعب 11 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثالث.