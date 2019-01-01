الانتقالات
الانتقالات

تجميد المفاوضات بين برشلونة ورابيو

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Getty Images
هل تفشل صفقة انضمام أدريان رابيو إلى برشلونة بعد رفضه التجديد مع باريس سان جيرمان؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أوقف نادي برشلونة المفاوضات مع أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد إتمام التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس.

برشلونة ضم دي يونج مقابل 75 مليون يورو على أن يأتى في الصيف المقبل إلى كامب نو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ رابيو قرر إيقاف التفاوض بعد وفاة جدته وانشغال والدته وكيلة أعماله في الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب رفض الضغط على إدارة باريس سان جيرمان لإجباره على الرحيل في يناير وعليه سوف ينتظر لنهاية الموسم.

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ويرغب اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا عدم الانتظار للصيف، ويتمنى الخروج من أسوار الفريق الباريسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل معاناته من المعاملة السيئة.

يشار إلى أن أدريان رابيو هو من صفوف الناشئين في بارس سان جيرمان، ولعب مع الفريق الأول منذ عام 2012، وأعير لتولوز فترة قصيرة عام 2013.

أما على المستوى الدولي فمثل رابيو منتخب فرنسا الأول في ست مباريات حتى الآن.

 

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