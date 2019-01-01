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دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

تجسس وفشل في الفوز - الهزيمة مفاجأة الشعلة للكوكب في ديربي الخرج

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التجسس لا يفيد في كثير من الأحيان!

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

حسم الشعلة ديربي الخرج لصالحه بالفوز أمام الكوكب بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي.

اللقاء قبل ساعات من بدايته وتحديدًا مساء أمس، حذر الكوكب خصمه في اللقاء بأنه توصل إلى خطة اللعب والتشكيل الأساسي الذي سيبدأ المباراة، مطالبًا الشعلة بتغيير خطته، لأنه لا يقبل أن يطعن منافسه في ظهره.

المفاجأة أن الشعلة لم يغير خطته وفي الأخير تمكن من الفوز بهدفين في الدقيقتين 57 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بينما أحرز الكوكب هدفه الوحيد في الدقيقة 90.

وسخر الشعلة من تجسس منافسه، حيث أخبره عقب نهاية المباراة أنه بالديربي المقبل سيرسل له مدربه العجلاني حتى يكشف له تفاصيل التشكيل قبل المباراة.

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الفوز رفع رصيد الكوكب إلى النقطة 33 في المركز الـ15، بينما يأتي الشعلة في المركز الـ19 بـ25 نقطة.

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