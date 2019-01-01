تجسس وفشل في الفوز - الهزيمة مفاجأة الشعلة للكوكب في ديربي الخرج

التجسس لا يفيد في كثير من الأحيان!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم الشعلة ديربي الخرج لصالحه بالفوز أمام الكوكب بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي.

اللقاء قبل ساعات من بدايته وتحديدًا مساء أمس، حذر الكوكب خصمه في اللقاء بأنه توصل إلى خطة اللعب والتشكيل الأساسي الذي سيبدأ المباراة، مطالبًا الشعلة بتغيير خطته، لأنه لا يقبل أن يطعن منافسه في ظهره.

شقيقنا الـ @alshullaclub نحن لا نحب الطعن في الظهر .

وصلتنا طريقة لعبكم في مباراة الغد #الشعلة_الكوكب 5-3-2

جوهر حارس

أمامه 3 مدافعين: الطميحي واكاكبو وتيمبو

والظهيرين سالم علي والخيبري

ورأسي حربة: المنيف وبناهيني

الوسط: سيلا وأشرك مدربكم عدة لاعبين معه أبرزهم موكورو وبيكيتي 1️⃣ — نادي الكوكب السعودي (@alkawkbFC) ٤ مارس ٢٠١٩

المفاجأة أن الشعلة لم يغير خطته وفي الأخير تمكن من الفوز بهدفين في الدقيقتين 57 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بينما أحرز الكوكب هدفه الوحيد في الدقيقة 90.

وسخر الشعلة من تجسس منافسه، حيث أخبره عقب نهاية المباراة أنه بالديربي المقبل سيرسل له مدربه العجلاني حتى يكشف له تفاصيل التشكيل قبل المباراة.

الفوز رفع رصيد الكوكب إلى النقطة 33 في المركز الـ15، بينما يأتي الشعلة في المركز الـ19 بـ25 نقطة.