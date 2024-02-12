تجربة جديدة وجوائز قيمة مع موقع GOAL.. ترقبوا "فانتازي روشن" برعاية أمازون السعودية

يمكننا أن نقول وبكل فخر أن دوري روشن السعودي للمحترفين هو الدوري الأكثر نموًا وتطورًا في عالم كرة القدم في الفترة الحالية، وخاصة بعد عقد صفقات مدهشة مع ألمع نجوم ومدربي الساحرة المستديرة.

ولذلك، ومن أجل المتعة والإثارة، وزيادة معدلات الأدرينالين، لدى زوار موقع GOAL، يطلق الموقع مسابقة "فانتازي روشن"، المقدمة إليكم برعاية أمازون السعودية.

ترقبوا خلال أيام إطلاق المسابقة، للدخول والتسجيل وإنشاء حساب، والغوص في تفاصيل اللعبة الأمتع في عالم كرة القدم.

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وإلى جانب إثارة التنافس في "فانتازي دوري روشن" للمحترفين، تقدم "أمازون السعودية" جوائز قيمة للمتسابقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني.

يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية، بقيمة 8 آلاف ريال سعودي، بينما يفوز صاحب المركز الثاني بقسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4 آلاف ريال سعودي، تقدم من أمازون السعودية.

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وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن أسعار نجوم اللعبة، مثل: البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، والجزائري رياض محرز مهاجم أهلي جدة، وغيرهم من اللاعبين.

وتمهد الطفرة التي شهدها الدوري السعودي في الآونة الأخيرة إلى منافسة مشتعلة داخل الملاعب وخارجها أيضا في لعبة "فانتازي روشن" الخاصة بموقع GOAL.

وخلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، شهد الدوري السعودي أرقامًا قياسية، حيث حل ثانيًا بعد إنفاق 957 مليون دولار تقريبًا، خلف الدوري الإنجليزي الذي أنفق 1.39 مليار دولار.

ويدل انتداب الدوري السعودي لعدد كبير من اللاعبين المميزين على التزام المملكة برفع مستوى التنافس، وتوفير سبل النجاح ليصل "دوري روشن" إلى قمة الدوريات الكبرى في العالم.

ويشهد "دوري روشن" منافسة شرسة على حجز مراكز المقدمة، وكذلك تفادي الهبوط إلى دوري يلو، بفضل وجود العديد من الأسماء العالمية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب "دوري روشن" برصيد 53 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يملك الأهلي 40 نقطة في المركز الثالث.