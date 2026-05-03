تجربة ثالثة في ريال مدريد .. كواليس فشل بيريز في إقناع زيدان بخلافة ألونسو

كشف تقرير صحفي الأحد عن وجود محاولة من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لإقناع زين الدين زيدان بالعودة إلى قيادة الفريق خلال الموسم الحالي لخلافة تشابي ألونسو قبل تعيين ألفارو أربيلوا.

ووفقا ل"آس"، تواصل مسؤولو ريال مدريد مع زيدان في شهر ديسمبر الماضي لمناقشة إمكانية عودة "زيزو" لقيادة ولاية تدريبية ثالثة في سانتياجو برنابيو، إلا أن التزام المدرب الفرنسي باتفاق شفهي بشأن قيادة الديوك حال دون إتمام العودة.

وأوضحت أن رحيل تشابي ألونسو عن تدريب الريال في ديسمبر كان مسألة وقت فقط، حيث صدر قرار إقالته، لكن عدم العثور على البديل المثالي في ذلك التوقيت منح مدرب باير ليفركوزن السابق فرصة إضافية لقيادة الفريق في السوبر الإسباني بالسعودية، والذي خسره ضد برشلونة.

ابتعد زيدان عن التدريب منذ فترته الثانية في ريال مدريد منذ عام 2021، وهي الولاية التي امتدت من 2019، وسبقتها الولاية الأولى بين 2016-2018 وتحقيق دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات.

وربطت التقارير مؤخرًا ريال مدريد بإعادة جوزيه مورينيو وتولي أربيلوا منصب المساعد في جهازه الفني، مع وجود مرشحين مثل ماسيمليانو أليجري، ديديه ديشان، يورجن كلوب، أوناي إيمري، وماوريسيو بوتشيتينو بالصورة.