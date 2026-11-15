"ما يحدث غير طبيعي" .. جهة تعرقل تجديد عقد فراس البريكان مع الأهلي والهلال ينتظر!

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يبدو أن الأهلي على وشك خسارة نجم جديد بعد الثنائي الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه، الذي رحل في نهاية الموسم الماضي، إذ حان الدور على المهاجم السعودي فراس البريكان، بحسب ما يكشف الصحفي عادل رشيد.

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ماذا حدث؟

جمهور الأهلي يزعم أن هناك محاولات لتفريغ الأهلي من أهم مفاتيحه، بعدما رحل المدرب الألماني ماتياس يايسله بفسخ العقد متجهًا إلى نيوكاسل، وكذلك رفض تجديد عقدي محرز وفرانك كيسييه في الصيف الماضي.

وحاليًا الجدل كله يتركز على اللاعب فراس البريكان، الذي ينتهي عقده بنهاية يونيو 2028، بينما يترقب الهلال دخوله الفترة الحرة للتعاقد معه، بحسب ما يزعم الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل.

مفاجآت في اتفاق الأهلي مع البريكان

عبدالعزيز المريسل في حلقة الأمس من برنامج "وهج" أكد أن البريكان هلالي بنسبة كبيرة، لكن زميله الصحفي عادل رشيد فاجأه بما يدور خلف الكواليس..

بحسب عادل رشيد فإنه في ديسمبر 2025، اتفق الأهلي مع البريكان على كافة تفاصيل تجديد عقده حتى عام 2031، في مفاوضات قادها المدير الرياضي السابق روي بيدرو.

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وأوضح رشيد أن الملف منظور حاليًا أمام اللجنة الرياضية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؛ المالك لـ75% من ملكية الأهلي، في انتظار موافقته على اعتماد العقد الجديد للاعب.

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عادل رشيد تابع: "عام كامل من الاتفاق ولم يُعلن بعد عن تجديد عقد البريكان مع الأهلي؛ هنا السؤال يوجه للجنة الرياضية المسؤولة من قِبل صندوق الاستثمارات. لقد أصبح كل شيء وارد في مستقبل البريكان، فما يحدث مع الأهلي أمر غير طبيعي؛ بدأت برحيل يايسله ومحرز والآن تأجيل قرار التجديد مع البريكان، لأسباب مجهولة".

مشاكل بالجملة في الأهلي

الغريب أن الراقي كان من المفترض أن يدخل موسم 2026-27 باستقرار أكبر من ذي مضى بعدما نجح في التتويج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للعام الثاني على التوالي، بجانب حصده كأس السوبر السعودي.

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لكن فوجئ الجمهور بجملة من القرار الغريبة بقيادة المدير الرياضي الراحل روي بيدرو، حيث تزعم بعض التقارير أنه تسبب في لجوء المدرب الألماني ماتياس يايسله لفسخ عقده عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي، للتوجه للعمل في نيوكاسل يونايتد، بعدما ماطل النادي في التجديد له بمقابل مادي غير مرضٍ.

ولم يتوقف الأمر عند رحيل يايسله، بل رحل الثنائي محرز وكيسييه مجانًا بعد نهاية عقديهما، رغم تمسك الأول تحديدًا بالبقاء، فيما لم يلق بديله فرانسيسكو تريناكو الذي تعاقد معه الأهلي الصيف الماضي قادمًا من سبورتنج لشبونة، رضا الجماهير بعد.

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ناهيك عن إبرام صفقات متواضعة في صيف 2026، على رأسها لاعب الوسط أرتيم بوندارينكو، والمدرب مارينو بوسيتش، الذي يطالب الوسط الرياضي الأهلاوي، بلا استثناء تقريبًا، بضرورة إقالته، فيما يقف الشرط الجزائي عائقًا أمام شركة النادي لاتخاذ تلك الخطوة.