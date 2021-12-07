"تجديد صلاح؟ على ليفربول أن يحذر من باريس"

لا تزال مسألة تجديد عقد المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي عالقة حتى الآن، وسط تأكيد من الطرفين على أن المفاوضات جارية.

ومع بقاء أقل من عامين على انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول، تتزايد المخاوف حول إمكانية خروجه من ملعب "أنفيلد".

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو يرى أن قلة الشائعات حول مستقبل صلاح يعد علامة إيجابية على اقتراب تجديد عقده مع ليفربول.

وأدلى رومانو بتصريحات لموقع "empire of the kop" الخاص بجماهير ليفربول، وكشف الوضعية التفاوضية الحالية لصلاح مع "الريدز"، لكنه أيضًا شدد على ضرورة إنهاء الأمور سريعًا.

ماذا قال رومانو عن مفاوضات صلاح وليفربول؟

وقال رومانو: "أرى أنه في الأسبوع الماضي ساد الهدوء بشأن الشائعات العامة حول محمد صلاح، وأعتقد أن الأمر إيجابي بالنسبة إلى ليفربول لأنه يعني أنهم يتفاوضون".

وأضاف: "قيل لي إن محمد صلاح يحب حياته في ليفربول، ويحب الأجواء في غرفة الملابس، والعلاقة مع مدربه يورجن كلوب".

وتابع: "بالطبع يتعلق الأمر دائمًا بالمال، لأن صلاح ليس شابًا ولذلك فهو يريد عقدًا كبيرًا والذي قد يكون الأخير في مسيرته".

ما هو تحذير رومانو إلى ليفربول؟

الرسائل المتكررة من معسكر صلاح أكثر من مجرد مطمئنة بالنسبة إلى ليفربول، على الرغم من مخاوف بشأن مستقبل الدولي المصري.

وقال رومانو: "سأراقب حالة صلاح والتوقيت الخاص بالمفاوضات، لأنه سيكون من المهم للغاية بالنسبة إلى ليفربول تجديد عقده قبل الصيف المقبل".

وأضاف: "لأنه إذا وصلنا إلى مايو أو يونيو بدون تجديد ستكون هناك مشكلة، لأن باريس سان جيرمان كان مهتمًا بصلاح في الصيف الماضي قبل أن قرر حتى ما سيحدث مع مبابي أو يضم ميسي".

وقال في ختام تصريحاته: "في يونيو كانوا يفكرون في صلاح كفرصة محتملة، لذلك سيكون توقيت قراره مهمًا للغاية".

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