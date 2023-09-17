تجاهل صياح يورجن كلوب .. لفتة رائعة من فان دايك تجاه نجوم العالم في دوري روشن السعودي

الدوري السعودي خطف أكثر من نجم من ليفربول خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، لكن المدافع الهولندي لم يأخذ موقفًا معاديًا منه

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قرر الهولندي فيرجيل فان دايك؛ قائد ليفربول الإنجليزي، السير على عكس خطى مدربه الألماني يورجن كلوب، بشأن النجوم العالميين المنتقلين لدوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيف الأخير.

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الدوري السعودي خطف أكثر من نجم من الريدز في الصيف المنقضي، فتعاقد الاتحاد مع فابينيو، وضم الأهلي روبرتو فيرمينو، والنصر ساديو ماني، بخلاف الاتفاق الذي ضم جوردان هندرسون.

هذه الصفقات وغيرها دفعت كلوب للخروج ولاستنجاد بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والاتحاد الدولي "فيفا"، لوقف الغزو السعودي للقارة العجوز وخطف النجوم، لكن دون فائدة.

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لكن المدافع الهولندي لم يتأثر بصيحات كلوب، وخرج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، داعمًا للثنائي ماني وفيرمينو..

السنغالي احتفل بفوزه مع العالمي بالأمس أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة، سجل منها الهدف الأول، فكتب: "الحمد لله، ألف مبروك جمهور النصر"، ليرد عليه فان دايك بتعليق برمز "النار"، في إشارة لتألقه وتوهجه مع العالمي.

أما عن فيرمينو فقد احتفل بالفوز أمام التعاون بنتيجة 3-2، ضمن الجولة نفسها، فكتب: "ثلاث نقاط رائعة، شكرًا على دعمكم"، وهنا وجه ففان دايك تصفيقاته للبرازيلي.

يشار إلى أن الراقي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاتحاد؛ صاحب الوصافة، ومبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال؛ المتصدر، أما النصر فيحل بالمركز السادس بـ12 نقطة.

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