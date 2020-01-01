تجارب محبطة تهدد استقرار بايرن ميونخ بعد التعاقد مع ألكسندر نوبل

يبدو أن امتلاك بايرن ميونخ حارسين بقيمة نوير ونوبل سيسبب المشاكل للنادي البافاري في المستقبل.

امتلاك حارس رائع أمر يحمل السعادة والاستقرار للفريق ولجماهيره، ولكن عندما تمتلك اثنين يتحول الوضع إلى كابوس ولا يعرف النهاية الجيدة في معظم الحالات.

بايرن ميونخ أعلن التعاقد مع ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، في صفقة مجانية، وبعقد يمتد لـ5 سنوات، بدءًا من الصيف المقبل.

ويحاول النادي البافاري في الوقت نفسه تمديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير، الذي ينتهي عقده في صيف 2021، لعامين إضافين.

الغريب في الأمر أن بايرن لا يخطط لإعارة نوبل في الموسم المقبل، بل يريده أن يلعب دور الرجل الثاني حتى يستلم دفة القيادة من نوير في ظرف 3 سنوات على أقصى تقدير.

في المقابل لا يريد نوير، التنازل عن مركزه قيد أنملة، حيث يهدف صاحب الـ33 عامًا، إلى خوض جميع المباريات دون السماح بتقاسم ذلك مع نوبل.

وقد يعيش نوير أو نويل نفس السيناريو المحبط الذي سبق وأن عاشه أقرانهما خلال السنوات الأخيرة في أندية كبرى كريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي.

ففي ريال مدريد وخلال نهاية حقبة جوزيه مورينيو وبداية خليفته وقتها كارلو أنشيلوتي، ظهرت مشكلة حراسة المرمى بين دييجو لوبيز وإيكر كاسياس.

وبدأت المشكلة حين فضل مورينيو لوبيز على كاسياس، وحين أستلم أنشيلوتي الفريق قرر الاعتماد على الأول كأساسي في الليجا والثاني في دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

هذا القرار دفع وسائل الإعلام الإسبانية لإثارة الجدل حول النادي الملكي، للدرجة التي دفعت ابنة أنشيلوتي للتعليق على الأمر حيث صرحت لمجلة "فانيتي فير" متساءلة: "لماذا يهتم الجميع بإيكر كاسياس ولا أحد يهتم بدييجو لوبيز؟ أنا لا أفهم ذلك.. لوبيز حارس مرمى رائع ولديه الكثير من المهارات".

بعد نهاية الموسم، قرر المدرب الإيطالي التراجع عن مبدأ المداورة، حيث قرر الاعتماد على كاسياس كأساسي ولكن قراره أدى إلى رحيل لوبيز صوب ميلان الإيطالي.

وعاش الغريم التقليدي برشلونة نفس الازمة عندما امتلك الثنائي كلاوديو برافو ومارك أندريه تير شتيجن في موسم 2014/2015.

ولعب برافو أساسيًا في الليجا، وتيرشتيجن في دوري الأبطال وكأس الملك، لمدة موسمين، إلا أن النادي الكتالوني فشل في إبقاء هذا الوضع لأكثر من ذلك.

وهدد تير شتيجن برشلونة بالرحيل حال لم يلعب كأساسي، ومن جانبه هدد برافو إدارة النادي الكتالوني أيضًا إذا تم المساس بمركزه.

واستقر برشلونة على رحيل برافو الذي كان يبلغ وقتها 33 عامًا، لكبر سنه حيث انتقل الدولي التشيلي إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2016.

وعاش بيتر تشيك، الذي حرس عرين تشيلسي لمدة 11 عامًا الأمر ذاته، عندما قرر البلوز استعادة تيبو كورتوا من أتلتيكو مدريد وعدم تجديد إعارته.

وعاد كورتوا إلى تشيلسي في صيف 2014 ليلعب دور الرجل الأول على حساب تشيك، إلا أن الأخير لم يتحمل هذا الوضع لينتقل إلى الجار اللدود آرسنال بعد موسم واحد فقط، حيث أنهى مسيرته بقميص الجانرز في الصيف الماضي.

كورتوا خلق الوضع نفسه لكيلور نافاس، عندما قرر الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2018، بعد تتويجه بجائزة أفضل حارس في كأس العالم.

وانتزع كورتوا، حراسة الفريق الملكي من نافاس الذي لعب دورًا بارزًا في تتويج ريال مدريد بثلاثة ألقاب متتالية بدوي أبطال أوروبا.

لم يتقبل نافاس هذا الدور لينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي في صفقة تبادلية كان طرفها ألفونسو رايولا الذي ذهب إلى الميرنجي.