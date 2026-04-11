تتفق وسائل الإعلام الإيطالية على الإشادة بدونييل مالين بعد تسجيله ثلاثية لصالح نادي روما

كان دونييل مالين مرة أخرى نجم المباراة في صفوف روما مساء الجمعة. على أرضه، كان اللاعب الهولندي هو المسؤول الوحيد عن الفوز 3-0 على بيزا بفضل ثلاثية سجلها بنفسه. وعقب المباراة، أشادت وسائل الإعلام الإيطالية به.

منحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" مالين علامة 8.5. وكتبت الصحيفة: "مالين في أفضل حالاته". "كانت هذه الأمسية بالنسبة له تفوق كل التوقعات".

أما "سكاي إيطاليا" فقد منحت المهاجم علامة 9. "حمل دونييل مالين روما على عاتقه. لا شك في أنه أفضل لاعب في المباراة، والذي حصل على علامة 9 بفضل أدائه الممتاز."

كما أشادت النسخة الإيطالية من GOAL بمالين. "كان متحرراً، وسجل نسبة تحويل تسديدات بنسبة مائة بالمائة، وقضى أمسية مثالية"، حسبما ذكرت الوسيلة الإعلامية، التي منحت مالين تقييم 8.5.

أما صحيفة كورييري ديلو سبورت فقد منحت مالين علامة 9. وجاء في تقريرها: "مالين لاعب فريد من نوعه بكل بساطة". "لقد أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل ثلاثيته. تتوالى الميمات والصور بلا توقف. يبدو وكأنه رونالدو البرازيلي."

بأهدافه الثلاثة، انضم مالين إلى قائمة مرموقة. فهو خامس لاعب هولندي يسجل ثلاثية في الدوري الإيطالي، بعد فاس ويلكس، وويم كيفت، وماركو فان باستن، وتيون كوبماينرز.

استعارت روما مالين من أستون فيلا في الشتاء الماضي. ومنذ ذلك الحين، سجل عشر أهداف في اثني عشر مباراة بالدوري الإيطالي. وبذلك يحتل حالياً المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإيطالي.