4 أندية تتصارع للتعاقد مع بلفوضيل
التعليقات()
Getty
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
وكشف محمد الفايق، وكيل أعمال لاعب هوفنهايم إسحاق بالفوضيل، عن اهتمام 4 فرق بالتعاقد مع اللاعب خلال الصيف المقبل.
بالفوضيل انضم إلى هوفنهايم قادمًا من صفوف ستاندرد ليج في الصيف الماضي مقابل 5 ملايين يورو.
وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ اللاعب الجزائري مطلوب في 4 أندية وقد يرحل بنهاية الموسم الجاري.
تعرف على مفاجأة بيريز لراموس حتى تنتهي الأزمة 😲— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 9, 2019
وأوضحت، نقلًا عن وكيل اعمال اللاعب، أنّ هناك مفاوضات بين شالكه وهوفنهايم لأجل الحصول على خدمات صاحب الـ 27 عامًا خلال الصيف المقبل.
وأوضح الفايق أنّ هناك 3 أندية أخرى من الدوري الإنجليزي ترغب في ضم اللاعب دون الكشف عن ماهية هذه الفرق.
إسحاق سجل 9 أهداف في 25 مباراة بقميص هوفنهايم في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.