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الانتقالات

4 أندية تتصارع للتعاقد مع بلفوضيل

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هل يرحل بلفو ضيل عن هوفتهايم؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وكشف محمد الفايق، وكيل أعمال لاعب هوفنهايم إسحاق بالفوضيل، عن اهتمام 4 فرق بالتعاقد مع اللاعب خلال الصيف المقبل.

بالفوضيل انضم إلى هوفنهايم قادمًا من صفوف ستاندرد ليج في الصيف الماضي مقابل 5 ملايين يورو.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ اللاعب الجزائري مطلوب في 4 أندية وقد يرحل بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت، نقلًا عن وكيل اعمال اللاعب، أنّ هناك مفاوضات بين شالكه وهوفنهايم لأجل الحصول على خدمات صاحب الـ 27 عامًا خلال الصيف المقبل.

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وأوضح الفايق أنّ هناك 3 أندية أخرى من الدوري الإنجليزي  ترغب في ضم اللاعب دون الكشف عن ماهية هذه الفرق.

إسحاق سجل 9 أهداف في 25 مباراة بقميص هوفنهايم في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

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