تباين الأنباء حول مستقبل سواريز مع برشلونة والنادي يُعلق للمرة الأولى

لا أحد يعلم ما سيحدث..

لا تزال أنباء لويس سواريز ورحيله أو استمراره في برشلونة تتناولها الصحافة حول العالم يوميًا، وهذه المرة بتباين يزيد من تعقيد الصورة أكثر وأكثر.

المعروف أن رونالد كومان منذ وصوله إلى قيادة برشلونة وقد أبلغ الدولي الأوروجوياني أنه خارج حساباته للفترة المقبلة، ليرتبط بعدها بعدد من الأندية أهمها يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

بعض الصحف سبق وأن أشارت إلى أن برشلونة على استعداد للتخلي مجانًا عن سواريز إلى يوفنتوس فقط من أجل التخلص من راتبه الضخم، في إشارة إلى إصرار كبير على إنهاء خدمات اللاعب بكامب نو.

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الجديد بحسب بوابة "Ovación Digital" الأوروجويانية أن كومان كان سيتحدث مرة أخرى مع سواريز ليخبره أنه إذا قرر البقاء فإنه سيعتمد عليه في المرحلة المقبلة.

وبحسب التقرير فإن سواريز يتدرب بقوة وإن استمر على نفس المنوال فلن تضيع جهوده هباءً بل كان المدرب الهولندي ليعتمد عليه حتى ولو كبديل لحين نهاية عقده في صيف 2021.

من جهة أخرى، خرجت صحيفة "سبورت" الكتالونية بتقرير تؤكد أن إدارة برشلونة منحت سواريز عرضًا جديدًا لإقناعه بالرحيل إلى يوفنتوس.

هذا العرض ينطوي على أنه إذا مُنِح سواريز راتبًا أقل مما يتقاضاه في برشلونة، فإن النادي الكتالوني سيقوم بدفع الفارق في السنة المقبلة.

في الوقت نفسه، خرج رامون بلانيس، المدير الرياضي لبرشلونة، بأول تصريحات رسمية من النادي تعليقًا على مستقبل سواريز، وذلك خلال مؤتمر تقدم ميراليم بيانتيش إلى الصحافة.

بلانيس قال "لدينا الكثير من الاحترام للاعبين الذين قدموا الكثير للنادي، لكننا الآن في فترة تغيير مع مدرب جديد وأفكار جديدة ونحن نعمل على ذلك".

كما أضاف "نحن نحترم اللاعبين، ولكن يجب أن نتذكر أن السوق سوف تنتهي في الخامس من أكتوبر، وحتى ذلك الحين، هناك الكثير من الأشياء قد تحدث".

في كل الأحوال، فإن سواريز يشعر بالغضب رفقة ممثليه من الطريقة التي تمت معاملتهم بها عند إخباره بأنه خارج مخططات كومان، ولكن تظل رغبته الأكبر هي البقاء في كامب نو رغم كل شيء.

الجدير بالذكر أن انتقال سواريز إلى يوفنتوس مرهون بما سيحدث مع ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو، ففي حال تمكنت إدارة البيانكونيري من ضمه ستصرف النظر عن التعاقد مع الهداف الرابع التاريخي لبرشلونة.

كما تجدر الإشارة إلى أن أتلتيكو مدريد من ضمن المهتمين بالتعاقد مع سواريز وسبق وأن كشفت أنباء أن اللاعب نفسه يود الذهاب إلى واندا ميتروبوليتانو، لكن الراتب الضخم الذي يتقاضاه صاخب الـ34 عامًا يقف عائقًا أمام إتمام الصفقة.