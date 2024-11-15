تألق سيدات إسبانيا في منافسات كأس نيوم الشاطئية

فرض منتخب سيدات إسبانيا للكرة الشاطئية، أفضليته في بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة بمنطقة نيوم في المملكة العربية السعودية.

ونجحت سيدات إسبانيا في الفوز بجميع مباريات دور المجموعات في البطولة، بعد الانتصار في المباراة الأولى على سيدات أوكرانيا بنتيجة 6-1، وبعد ذلك الفوز على على سيدات البرازيل بنتيجة 6-4، وأخيراً الفوز على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-0.

ومن جهة أخرى حققت سيدات البرازيل فوزين من أصل 3 مباريات، فبخلاف الخسارة من إسبانيا، حيث حققت راقصات السامبا الفوز أمام المنتخب الإنجليزي بنتيجة 4-2، ثم على سيدات أوكرانيا بنتيجة 5-4.

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وتشهد البطولة مشاركة 4 منتخبات، وهي منتخب إسبانيا، إلى جانب منتخبي إنجلترا وأوكرانيا المشاركين في البطولة عام 2022، ومنتخب البرازيل بطل كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية 2022.