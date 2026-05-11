تأدبوا عند الحديث عن برشلونة: الموضة الكتالونية لا تنتهي بعكسكم.. وهل فزتم بالدوري في أكتوبر؟!

قبل سنوات ليست ببعيدة لم يكن رومان سايس وحده من توهم نهاية الحقبة الكتالونية عندما تبجح أمام نيلسون سيميدو بعبارة برشلونة انتهى بل سبقه إلى ذلك مدربون ولاعبون في العاصمة الإسبانية ظنوا أن العظمة مجرد سحابة صيف عابرة.

محاولات التقليل من شأن هذا الكيان لم تكن يومًا سوى اعتراف ضمني بالعجز أمام كرة قدم غيرت مفاهيم اللعبة وجعلت من الاستحواذ والجمال دستوراً لا يقبل التأويل.

تحدثوا كثيرًا عن الموضة التي ستزول ووصفوا أسلوب اللعب الفريد بأنه مرحلة مؤقتة ستطويها الأيام لكنهم نسوا أن الهوية الراسخة لا تموت بمرور الزمن.

التصريحات التي أطلقها جوزيه مورينيو وتبعه فيها نجوم مثل جوتي لم تكن سوى محاولات بائسة للهروب من واقع السيطرة الكتالونية الذي شهدته بأم عيني لسنوات كمشجع مخلص ومتابع عن كثب طيلة 20 سنة، نعم يحدث بعض التراجع هذا هو حال الكرة، لكن دومًا ما نعود.

هؤلاء الذين بشروا بنهاية برشلونة وجدوا أنفسهم يشاهدون جيلاً يلي الآخر يخرج من مدرسة لا ماسيا ليؤكد أن العراقة ليست مجرد بطولات عابرة بل هي نهج وثقافة ترفض الانكسار حتى في أحلك الظروف الإدارية والمالية.

احتفالات أكتوبر المبكرة

شهدنا في شهر أكتوبر من العام الماضي احتفالات هستيرية في مدريد عقب فوز في مباراة كلاسيكو واحدة ضمن آخر سبعة بين ريال مدريد وبرشلونة خسر الملكي بقيتهم وفي كل خسارة كان يخسر بطولة.

كلاسيكو أكتوبر لم يكن سوى نتيجة عابرة في مشوار طويل، لكن خرج لاعبون مثل داني كارباخال وجود بيلينجهام ليوزعوا الدروس في الثقة ومارسوا ضغوطًا نفسية على مواهب شابة مثل لامين يامال وبيدري.

انتشرت عبارات تسخر من الفريق الكتالوني على منصات التواصل الاجتماعي وتوهم البعض أن الدوري قد حسم في تلك الليلة لكن هؤلاء تناسوا أن النفس الطويل هو ميزة الكبار وأن الموسم لا ينتهي بإطلاق صافرة مباراة في الدور الأول.

العبارة التي وجهها بيلينجهام لنجوم برشلونة على إنستجرام "الكلام رخيص" ارتدت عليه أسوأ ارتداد بعد أن خسر عقبها كلاسيكو السوبر وحسم الدوري.

وأخيرًا جاء شهر مايو من عام 2026 ليضع الجميع أمام حجمهم الطبيعي ويعيد ترتيب الأوراق في الليجا، فأولئك الذين سخروا من بيدري واتهموه بالضعف عقب طرد مثير للجدل شاهدوا كيف استعاد الشاب الكتالوني بريقه ليقود وسط الميدان باقتدار وفرض إيقاعه على الجميع وحصد لقب رجل مباراة الكلاسيكو الأخير مساء الأحد.

لقد استعاد برشلونة كبرياءه في الوقت القاتل ليؤكد لكل من ردد خلف مورينيو أسطوانة الموضة أن الكيان الكتالوني هو الأصل والبقية هم المتغيرون وأن من تحدثوا عن الموضة هم الذين انتهت موضتهم في الواقع.

بيت القصيد

بيت القصيد في هذه القصة يكمن في أن كبرياء الأندية العظيمة لا يقاس بنتيجة عارضة أو احتفال صبياني في منتصف الطريق أو تصريح أراد به أحدهم التأثير على المعنويات.

لقد أثبتت الأيام أن الرهان على سقوط برشلونة هو رهان خاسر دومًا لأن جذور هذا النادي ممتدة في أعماق فلسفة تتجاوز مجرد الفوز بالنقاط، وهذا ليس مجرد رأي شخصي لكاتب المقال كبعض الأسطر في الأعلى بل هي حقيقة راسخة في تاريخ كرة القدم.

من سخروا من يامال وبيدري في ليلة أكتوبر من عام 2025 هم أنفسهم من وقفوا مذهولين أمام سطوة برشلونة في كلاسيكو الدور الثاني، الذي انتهى وبشهادة مشجعي النادي الملكي بالكثير من الرحمة من جانب النادي الكتالوني بثنائية نظيفة فقط.

العبرة دائمًا بالخواتيم وبمن يضحك أخيرًا ليؤكد أن الموضة الكتالونية هي الحقيقة الوحيدة الثابتة في عالم كرة القدم المتغير وما دونها ليس إلا زبدًا يذهب جفاءً.

فعلاً صدق من قال إن الحديث رخيص لكن الذهب يبقى ذهبًا مهما غطاه غبار الأزمات.





