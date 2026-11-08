تأثيره ليس اقتصاديًا فقط | صلاح ضد ألانيا سبور كسر صيام التهديف واتخذ خطوة للصدارة.. وبرر جنون الجماهير!

حقق طرابزون سبور فوزًا ثمينًا خارج قواعده على حساب مضيفه ألانيا سبور بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري التركي.

وشهد اللقاء عودة النجم المصري محمد صلاح لهز الشباك بتسجيله الهدف الثاني لفريقه بلمسة متقنة مستغلًا لمسة غير مقصودة زميله بول أونواتشو، ليعزز تفوق فريقه ويكسر عقدة ملعب ألانيا التي لازمت طرابزون طوال السنوات الأربع الأخيرة.

ليصعد الضيوف لوصافة ترتيب الدوري التركي بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر جلطة سراي، الذي فاز بشق الأنفس قبل ساعات برباعية مقابل ثلاثة أهداف على آميد سبور.

عرض خاص ينهي صيام الشباك

جاء الهدف ليكسر فترة صيام دامت ثلاث مباريات متتالية غاب فيها صلاح عن التهديف، معلنًا استعادة نغمته المعتادة ومقدمًا عرضًا هجوميًا قويًا في الثلث الأخير.

ورغم إهداره لفرصة محققة في الشوط الأول ومحاولة أخرى جاورت القائم، فإن حضوره وظهوره الدائم داخل منطقة الجزاء كان المفتاح الأساسي في خلخلة دفاعات أصحاب الأرض وفرض سيطرة الضيوف الكاملة على مجريات اللقاء.

أرقام قياسية ونضج استثنائي فوق الميدان

التقييم الفني للنجم المصري وضعه على قمة لاعبي المباراة، فصلاح لم يكتف بالتسجيل، بل كان محطة صناعة متكاملة بـ 52 لمسة وثلاث تمريرات مفتاحية وصناعة فرصة كبرى محققة لزملائه، إلى جانب إطلاقه خمس تسديدات نحو المرمى بنسبة نجاح مراوغات كاملة بلغت 100%، مما يعكس نضجه التكتيكي وقدرته على توجيه إيقاع اللعب من عمق الملعب وعلى الأطراف.

شهادة بريطانية توثق الطوفان

تزامن هذا التألق مع تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوثق تفاصيل الحياة الجديدة للنجم المصري في مدينة طرابزون، مشيرًا إلى أن تأثيره تجاوز حدود الرياضة ليتحول إلى ظاهرة اجتماعية واقتصادية شاملة.

التقرير استعرض نفاد قمصانه بصورة فورية، وتضاعف عوائد المتجر الرسمي للنادي لتفوق إيرادات العام الماضي كاملة في ظرف ثلاثة أشهر فقط، فضلًا عن تسيير رحلات جوية جديدة من عواصم عربية لمتابعة مبارياته، ليصبح الفرعون بمثابة سفير حقيقي ينقل النادي إلى العالمية.

تأثير حقيقي يتخطى لغة الأرقام

الجنون الجماهيري الذي يعيشه أنصار طرابزون سبور واحتشاد الآلاف خلف اللاعب يجد ما يبرره في كل لمسة داخل المستطيل الأخضر.

حتى في أوقات غيابه عن التسجيل أو إهداره لبعض الفرص، يبقى تأثيره القيادي حاضرًا وصناعته للفرص مستمرة وقدرته على جذب المدافعين تفتح ثغرات واسعة أمام زملائه، ليتأكد للجميع أن ما يدور حوله ليس مجرد دعاية تجارية بل قيمة فنية هائلة تصنع الفارق في كل جولة.

بيت القصيد

كرة القدم علمتنا أن النجوم الكبار لا يحتاجون بالضرورة لتقديم أفضل أيامهم كي يتركوا بصمتهم، فاليوم، وحتى مع الظهور بالحد الأدنى واللعب بأقل مجهود ممكن وإهدار بعض الكرات، برهن صلاح على أن لمسة واحدة وقرارًا في جزء من الثانية كافيان تمامًا لتغيير مسار مباريات معقدة وتأكيد الفارق الشاسع الذي تصنعه الجودة وحدها فوق أرض الملعب.