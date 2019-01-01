تاوامبا يقود التعاون أمام الاتحاد في نهائي كأس الملك

مواجهة قوية بين الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن بيدرو مانويل المدير الفني للتعاون السعودي، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره اتحاد جدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه التعاون نظيره الاتحاد في نهائي البطولة الذي سيقام بعد قليل على ملعب "فهد الدولي"، وسط حضور جماهيري كثيف.

ويسعى التعاون لاستكمال مسيرته وتقديم مستوى مميز ومختلف كالعادة والظفر باللقب من الاتحاد في لقاء اليوم.

وجاء التشكيل على النحوالتالي:

حراسة المرمى: كاسيو

الدفاع: إبراهيم الزبيدي – متعب المفرج – طلال عيسى – مدالله العليان

الوسط: ساندرو مانويل – ريان الموسى – سيدريك أميسي – هيلدون راموس – نيلجو بيترولينا

الهجوم: تاوامبا