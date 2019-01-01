تاوامبا يروّج للتعاون في الكاميرون بأنشطة خيرية

الكاميروني يستغل فترة الراحة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يقضي الكاميروني ليندر تاوامبا؛ مهاجم التعاون السعودي، حاليًا فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبي الفريق في بلده، حيث قام باستغلالها من أجل الترويج للسكري في الكاميرون.

السكري أنهى الموسم المنقضي محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليتأهل للعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

وقام تاوامبا ببعض النشاطات الإنسانية في بلده عن طريق توزيع مواد غذائية، مع تنظيم مباراة خيرية ترويجًا للسكري.

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وشارك الكاميروني في المباراة، التي شارك بها عدد من أهل بلدته، الذي أهداهم اللاعب قمصان التعاون.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا ارتدى قميص السكري في الميركاتو الصيفي الماضي، وفي أول موسم له بالمملكة نجح في أن يكون هداف فريقه برصيد 21 هدفًا، بجانب المنافسة على لقب الأفضل في الموسم.

وشارك اللاعب في تحقيق التعاون إنجاز بالتتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه على حساب الاتحاد.