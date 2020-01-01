المتحدث الرسمي: التعاون يستهدف أبعد نقطة في دوري أبطال آسيا

نتائج رائعة للفريق السعودي

أكد عبد الله اليوسف المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون السعودي أنه لا حدود لطموحات وأهداف الفريق في دوري أبطال آسيا، موضحًا أنهم يستهدفون الذهاب لأبعد نقطة في البطولة.

الفريق السعودي نجح في افتتاح مشواره في دور المجموعات من البطولة بالانتصار على الشارقة الإماراتي خارج ملعبه بهدف نظيف قبل أن يهزم الدحيل القطري في القصيم بهدفين دون رد، ليتصدر مجموعته الآسيوية بـ6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الدحيل.

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وبهذه النتائج عادل التعاون أرقام الهلال والاتحاد والأهلي بالفوز في أول مباراتين من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إذ حقق الأول ذلك 3 مرات فيما فعلها قطبا جدة 4 مرات.

اليوسف تحدث عن الطموحات القارية للتعاون قائلًا لصحيفة الاقتصادية "الفوزان الأول والثاني دافعان كبيران للتعاون للعودة إلى مستوياته المعهودة، ولا سيما أنه يسير بشكل ممتاز قاريًا بعد أن حققنا العلامة الكاملة أمام الشارقة الإماراتي والدحيل القطري".

وأشار اليوسف لعمل إدارة التعاون الكبير والإيجابي خلال سوق الانتقالات الشتوي، بقوله "النادي استقطب ثمانية لاعبين، وقبلها غير الجهاز الفني، فالمدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس الذي حل خلفًا لمواطنه باولو سيرجيو أعطى الفرصة الكبيرة لعدد من اللاعبين لإيمانه بإمكاناتهم، ومن أجل ذلك وضع التشكيل المناسب في دوري أبطال آسيا".

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أضاف "طموحنا في التعاون هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولات التي نشارك بها، هدفنا الأول في آسيا خلال الفترة الحالية التأهل من دور المجموعات إلى دور الـ16 في البطولة".

وعن عودة المهاجم الكاميروني لياندري تاوامبا بعد تعافيه من الإصابة، قال المتحدث الرسمي في التعاون "الفريق يملك مهاجمين مميزين، وخلال مباراة الدحيل كان نجم المباراة المتوج من الاتحاد الآسيوي هو محمد السهلاوي الذي قدم مباراة كبيرة بعد أن سجل هدفًا وصنع الآخر، حيث شارك بفاعلية مع زملائه اللاعبين لتحقق الانتصار، وعودة توامبا ومشاركته في آخر الشوط الثاني بالتأكيد أنها مفرحة، تدعم خط الهجوم للفريق في المباريات المقبلة، سيشكل ثنائيًا مع السهلاوي في هجوم التعاون، وعودته ستكون تدريجية".