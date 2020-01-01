التعاون بصدد تجديد عقد تاوامبا لموسم إضافي

أخبار جيدة للفريق السعودي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم بصدد تجديد عقد المهاجم الكاميروني لياندري تاوامبا لموسم إضافي.

تاوامبا انضم للتعاون قادمًا من بارتيزان الصربي صيف 2018، وقد وقع معه عقدًا لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، وتنوي الإدارة التعاونية استغلال هذا البند وتجديد العقد لموسم ثالث، خاصة بعد تألق اللاعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ومساهمته في تتويج الفريق بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

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ويغيب صاحب الـ30 عامًا عن اللعب منذ مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي في بداية يناير الماضي، إذ تعرض خلال اللقاء لإصابة أظهرت الفحوصات الطبية فيما بعد أنها كسر في أعلى عظمة الشظية وتمزق في أربطة الكاحل، وقد عاد للتدريبات مؤخرًا وبعد غياب 5 أسابيع تقريبًا لكنه لم يخض أي لقاء رسمي بعد.

ويستعد نادي سكري القصيم حاليًا لاستضافة الدحيل القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء القادم، ذلك بعدما كان قد حقق انتصارًا خارجيًا ثمينًا على الشارقة بطل دوري الخليج العربي الإماراتي.

يُشار لأن تاوامبا سجل هذا الموسم 3 أهداف خلال 13 مباراة خاضها في الدوري السعودي، وقد لعب 3 مباريات أخرى أحرز خلالها هدف واحد.