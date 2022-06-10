تاليسكا يكشف حقيقة عودته إلى البرازيل وموقفه من النصر

هل يعود تاليسكا إلى البرازيل؟

كشف البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب فريق نادي النصر، عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، عن اقترابه من العودة مجددًا إلى الدوري البرازيلي بداية من الموسم القادم.

تاليسكا يريد العودة إلى البرازيل!

أكدت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، على أن تاليسكا يريد العودة مرة أخرى إلى بلاده البرازيل، من أجل التواجد بجوار عائلته.

وأشارت صحيفة "فاناتيك" التركية، إلى أن تاليسكا يريد مواصلة مسيرته داخل الملاعب في بلده البرازيل، وأنه على وشك الانضمام إلى أحد الأندية البرازيلية.

أندرسون يريد العودة إلى البرازيل، بالرغم من أنه يمتلك الإمكانية في العودة للعب في أوروبا مرة أخرى، في ظل تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية. اقرأ التفاصيل

كيف رد تاليسكا على تلك الأخبار؟

تاليسكا كشف خلال تصريحات نقلها موقع "ياهو"، عن أن ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن عودته إلى البرازيل أمر غير صحيح بالمرة، وأنه يريد الاستمرار مع النصر.

وقال تاليسكا: "ما تردد بشأن انتقالي إلى كورينثيانز غير صحيح، فأنا أواصل مسيرتي مع نادي النصر، ولا أفكر حاليًا في الرحيل عنه".

اللاعب البرازيلي تابع: "كنت أعاني من الفقر عندما كنت صغيرًا، والآن أحتاج إلى كسب ما يكفي من المال من أجل مساعدة عائلتي، وأنا أعرف ما أعمله".

واختتم تاليسكا تصريحاته قائلًا: "لدي وظيفة أخرى قبل العودة إلى البرازيل، ولكنني سأعود عندما يحين الوقت المناسب لذلك".

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