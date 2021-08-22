تاليسكا × ماريجا .. الصراع الأول بين الهلال والنصر هذا الموسم

سلسلة من الصراعات متوقعة هذا الموسم بين العملاقين

قص أندرسون تاليسكا وموسى ماريجا شريط "صراعات" النصر والهلال في الدوري السعودي هذا الموسم، وهو الصراع الأول من سلسلة صراعات متوقعة بين الفريقين خلال موسم 2021-2022.

تاليسكا كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للهلال خلال الموسم الجاري لكن النصر نجح في خطفه في اللحظات الأخيرة، فيما انضم ماريجا للزعيم عقب نهاية عقده مع بورتو بنهاية الموسم الماضي.

ما هو صراع تاليسكا وماريجا في الدوري السعودي؟

تاليسكا أحرز هدف النصر الوحيد أمام الفيصلي في مباراة الخسارة 2-1 في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد سجله من ركلة ثابتة بتسديدة مذهلة خطفت إعجاب الجميع.

ماريجا على الجانب الآخر سجل هدف التعادل للهلال في مرمى التعاون خلال اللقاء الذي انتهى بانتصار الزعيم 2-1 بهدف جانج هيون سو في الوقت القاتل، وقد سجل المالي هدفه برأسية متقنة استغل بها تمريرة ياسر الشهراني العرضية.

⚽️ تاليسكا 🇧🇷

⚽️ ماريغــا 🇲🇱

⚽️ بن دبكة 🇩🇿



🎥 اللجنة الفنّية بالرابطة تختار أفضل (3) أهداف في الجولة الثانية 😍👏⬇️ pic.twitter.com/wplHlzi5O4 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 22, 2021

الهدفان أصبحا وجهًا لوجه في صراع الفوز بأجمل أهداف الجولة الثانية، ويُنافسهما من بعيد هدف سفيان بن دبكة لاعب الفتح أمام الفيحاء، بعدما اختارتهم اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين للتنافس على الهدف الأجمل.

وقد نشر حساب الرابطة الرسمي على تويتر تغريدة تضمنت تصويتًا للتصويت على الهدف الأجمل، وحتى الآن يتقدم هدف ماريجا بحصده 51% من الأصوات مقابل 43% لهدف ماريجا و6% فقط لنجم الفتح.

من فاز بهدف الجولة الأولى من الدوري السعودي؟

فاز هدف عبد الهادي الجراحين للحزم ضد التعاون بتسديدة رائعة بهدف الجولة الأولى من الدوري السعودي بعد صراع مع هدفي فينسنت أبو بكر للنصر ضد ضمك وهدف باناجيوتيس تاختسيديس للفيحاء في مرمى الاتحاد.

الإثارة كانت حاضرة بقوة مع أهداف الجولة الأولى في



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



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وقد وصل عدد الأصوات إلى 42.822 صوتًا وقد جمع الجراحين نصف عدد تلك الأصوات تقريبًا، فيما حصد هدف أبو بكر 39% من الأصوات تقريبًا.

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