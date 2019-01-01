تاليافيكو يعلن استمراره في أياكس

تعرف على قرار تاليافيكو

أعلن نيكولاس تاليافيكو، مدافع أياكس الهولندي، استمراره لموسم إضافي مع الفريق نافيًا شائعات الرحيل.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

وقال تاليافيكو في مقطع للفيديو عبر مواقع التواصل الاحتماعي: "أهلًا جمهور أياكس، أود أخبركم بأنني مستمر لموسم إضافي مع أياكس ولن أغادر".

وتابع: "أتمنى أن يكون عامًا طيبًا ونكرر تحقيق الإنجازات".

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وكيل أعمال تاليافيكو هو من جلب زانيتي إلى إنتر الإيطالي ولديه علاقة قوي بالنيراتزوري.

ووصل أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتغلب ذهابًا على توتنهام بهدف نظيف في لندن.