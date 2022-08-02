تأكيد جديد .. "توقف البحر الأحمر عن الجريان أقرب من معاقبة الاتحاد وحمد الله"

المريسل يرد متحديًا باعتزال الإعلام نهائيًا

لا يزال الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي مصرًا على سلامة موقف نادي الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله في القضية المقامة ضدهما من قبل النصر.

ويدعم الصرامي بقوة العميد في هذه القضية، مؤكدًا أن العالمي سيخسرها، مما عرضه لهجوم كبير من قبل الإعلام النصراوي وجماهيره.

أشهر بلا جديد في قضية حمد الله والنصر

انتهى شهر العسل بين حمد الله وناديه السابق النصر في نوفمبر 2021، وقتما أعلن النادي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، بداعي وجود أسباب قانونية وشرعية.

أمر فسخ العقد والحقوق المالية لكلا الطرفين منظور أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ قدم كل طرف شكواه، وفي انتظار القرارات.

لكن تبع هذه الخطوة بأشهر قليلة، تقديم العالمي شكوى أمام لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد حمد الله والاتحاد، بعدما حصل على تسجيلت صوتية، يزعم أنها تجمع اللاعب بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحرضه بها الأخير على التمرد والرحيل عن النادي العاصمي، خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح.

هذه التسجيلات قدمها العالمي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي بالفعل بدأت التحقيقات وقتها، بعد حصولها على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن هذه القضية من اختصاصها، وأنها لا تتعارض مع القضية المقامة من قبل اللاعب والنصر أمام فيفا.

التحقيقات انتهت قبل أيام، وأكد أكثر من إعلامي رياضي أنه سيتم إيقاف البلوي وحمد الله لعدة أشهر تتراوح من أربعة إلى ستة، فيما سيتم إيقاف الاتحاد لفترة انتقالات واحدة.

"توقف جريان البحر أقرب من معاقبة الاتحاد"

تقريبًا الصرامي هو الإعلامي النصراوي الوحيد الذي يتحدث بثقة عن عدم معاقبة العميد والمهاجم المغربي، بل ويصر على موقفه رغم ما يتعرض له من ضغوطات من النصراويين.

ويعتبر الإعلامي النصراوي أنه توقف جريان مياة البحار عن الجريان أمر وارد حدوثه أكثر من توقيع أي عقوبات على النادي الجداوي ومهاجمه.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توقف مياه البحر الأحمر عن الجريان أقرب من إيقاف الاتحاد وحمد الله بقرارات انضباطية، جدة كدا إتي وبحر".

فيما رد عليه الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل، مصرًا هو الآخر على موقفه، ومتحديًا أنه سيعتزل الإعلام التليفزيوني ومواقع التواصل الاجتماعي، إذا خسر العالمي القضية.

ورد المريسل على تغريدة الصرامي، فكتب: "لا يهمني الاعلام الاتحادي المتبني لقضية حمدالله لأنني كسبتهم جميعاً، التحدي لك ولسعود الصرامي الفضائي،اذا خسر النصر القضية فسأعتزل الاعلام نهائياً وأغلق كل حساباتي في التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "هل تعتزل الاعلام الفضائي!؟ هل تغلق كل حسابات التواصل الاجتماعي اذا كسب النصر القضية؟، اعرف، ستهرب".