تاعرابت: ما فعلته في بنفيكا لم أفعله في حياتي

المغربي اكتشف نفسه مغ برونو لارج

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه المغربي عادل تاعرابت؛ لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، بالشكر لبرونو لارج؛ المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه أخرج منه ما لم يكن يعلم أنه قادر على فعله.

المغربي شارك في تتويج بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي أمس السبت، بالتغلب على سانتا كلارا برباعية مقابل هدف وحيد، حيث نزل بديلًا في الدقائق العشر الأخيرة.

حصد رفاق المغربي اللقب بعد تفوقهم على بورتو بفارق نقطتين، حيث رفعوا رصيدهم إلى 87 نقطة مقابل 85 لصاحب المركز الثاني.

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وقال تاعرابت، في تصريحاته لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "بنفيكا أحد أفضل الأندية في أوروبا، ويستحق الحصول على لقب الدوري، وأشعر بسعادة كبيرة باللقب وكذلك بعودتي، لأنني كنت أسعى لإثبات نفسي أمام الجماهير حتى يعلموا أنني أحب هذا النادي".

وأضاف: "ما فعلته في بنفيكا لم أفعل في حياتي، بذلت جهد لم يسبق أن خرج مني حتى أحصل على فرصتي، لذلك عليّ أن أشكر مدربي برونو لارج، لأنه هو من منحني الثقة وجعلني أعمل بوتيرة، لم أكن أعلم أنني قادر عليها".

يذكر أن المغربي شارك الموسم الجاري في ست مباريات فقط، حيث كان مهمشًا في عهد روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق للفريق والحالي للنصر السعودي.