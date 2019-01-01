تاريخ المواجهات - تفوق كاسح لمنتخب السعودية على اليمن

المنتخب السعودي يتفوق على نظيره اليمني تاريخيًا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

يستضيف المنتخب اليمني نظيره السعودي، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب البحرين، في الجولة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

المباراة هي الأولى للمنتخب السعودي بالتصفيات، حيث لم يشارك في مباراة الجولة الأولى، لأن مجموعته تضم 5 منتخبات، وفي كل جولة لم يشارك منتخب مختلف.

وقبل مباراة الغد، واجه المنتخب السعودي نظيره اليمني في 19 مناسبة، حيث كانت آخر مواجهة بينهما بتاريخ 16 نوفمبر 2018، حقق فيها الأخضر الفوز بهدف دون رد، أحرزه عبد الرحمن غريب.

المنتخب السعودي حقق الفوز على نظيره اليمني في 17 مباراة، بينما لم يحقق الأخير الفوز سوى في مباراة واحدة، لتنتهي مباراة بالتعادل بينهما، وكانت في كأس العرب بالكويت عام 2022.

الأخضر السعودي سجل في مرمى اليمن 49 هدفًا، بينما لم يسجل المنتخب اليمني طوال الـ19 مواجهة سوى 3 أهداف فقط.

أكبر فوز كان للمنتخب السعودي على نظيره اليمني بسبعة أهداف دون رد، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2004، حيث أقيم في مدينة جدة، وشهد تسجيل اللاعب يسري الباشا 4 أهداف.

الهداف التاريخي للمواجهات بين السعودية واليمن ، هو ياسر القحطاني مهاجم الأخضر السابق، حيث سجل 6 أهداف في شباك اليمن، وبعده محمد الشلهوب لاعب الهلال الحالي 5 أهداف.