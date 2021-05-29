تصريح مثير من الإعلامي النصراوي

عادت أزمة توثيق تاريخ الدوري السعودي للواجهة من جديد في الأيام الأخيرة بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين، سواء موعد بدء البطولة أو قائمة المتوجين التاريخيين.

توثيق الدوري السعودي هو أحد أكبر الأزمات المثيرة للجدل في كرة القدم السعودية، إذ يختلف الجميع حول موعد بدء الدوري وعدد الألقاب الخاص بكل فريق، وقد طالب العديد من الجمهور الجهات الرسمية، سواء وزارة الرياضة السعودية أو اتحاد كرة القدم، بالإعلان عن كل تلك التفاصيل وحسم هذا الجدل بصورة رسمية ونهائية.

الإعلامي وليد الفراج كان قد قال أن اتحاد كرة القدم السعودي يرتجف ولا يستطيع الإعلان عن قائمة أبطال الدوري السعودي التاريخيين ، فيما أكد الصحفي أحمد العجلان أن رسائل تهديد عبر "الواتساب" وصلت مسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم تضغط عليهم لعدم الكشف عن تاريخ الدوري السعودي.

ويدور الخلاف تحديدًا في تلك الأزمة حول دوري المناطق في السعودية والذي كان معتمدًا قبل الدوري الممتاز الذي انطلق عام 1976، إذ يُطالب البعض باحتسابه من تاريخ الدوري فيما يرى البعض الآخر أن التوثيق يجب أن يبدأ من عام 1976.

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أكد أن جزء من الإعلام المتعصب يرغب في طمس تاريخ دوري المناطق بهدف إخفاء حقيقة معاناة الهلال خلال تلك المرحلة الزمنية.

عبدالعزيز المريسل : الهلال "جنازة" تنتظر الدفن .. ويجب الذهاب لمن لديهم التاريخ الرياضي.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/J8Ec8h52nP — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 28, 2021

وقد استعان بتقرير صحفي قديم يتحدث عن معاناة الهلال في تلك المرحلة الزمنية، وعُنون التقرير بـ "الهلال جنازة تنتظر الدفن"، مشيرًا إلى أن النصر كان الفريق المسيطر على دوري المناطق في تلك الفترة.

وطالب المريسل اتحاد كرة القدم السعودي ورئيسه ياسر المسحل بالحديث مع الرجال الذين عاصروا تلك المرحلة الزمنية والاستعانة بهم لتوثيق الدوري السعودي وعدد بطولات الأندية السعودية.