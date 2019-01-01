تاريخ الإنجليز في دوري أبطال أوروبا: سجل الفائزين، عدد الألقاب ومتى كان التتويج الأخير؟

فوت ريال مدريد فرصة التتويج بالرابعة على التوالي بعد السقوط المُذل أمام أياكس، ولكن بعيداً عن احتكار الملكي للبطولة، متى أخر مرة فاز بها فريق إنجليزي؟

مع تواجد أربع أندية إنجليزية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2008/2009 أي ما يقرب من عشر سنوات، بات من المثير محاولة تخيل ما يمكن أن يحققوه في الأدوار المُقبلة وهل تواجد هذا الرباعي وهو نصف عدد المتأهلين إلى دور الثمانية من شأنه أن يجعلنا نرى فريقاً إنجليزياً يتوج بالبطولة في نهاية المطاف؟.

سيطرت الأندية الإسبانية وبالأخص ريال مدريد وبرشلونة على لقب البطولة في السنوات القليلة الماضية مع حضور قوي للغاية من يوفنتوس ولكنه كان ينتهي بخسارة النهائي، هل يستعيد الدوري الإنجليزي مكانته من جديد؟ ومتى كانت أخر مرة فاز فيها فريق إنجليزي بدوري أبطال أوروبا؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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ما هو أخر فريق فاز بدوري أبطال أوروبا؟

فاز ريال مدريد بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا على حساب فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في النهائي الذي لُعب في العاصمة الأوكرانية كييف وكان قد شهد ارتكاب الحارس الألماني لبعض الأخطاء الفادحة، التي بسببها طلب الاعتذار من جمهور الفريق، قبل أن يتم إعارته إلى بشكتاش والتعاقد مع البرازيلي آليسون.

وبهذا اللقب فاز زيدان بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ليصبح ريال مدريد أول فريق في التاريخ يفعل ذلك، بعد التتويج بالبطولة عامي 2017 و2018، وهو استمراراً لسيطرة الأندية الإسبانية على هذه المسابقة في العقد الأخير، حيث تمكنوا من رفع ذات الأذنين حوالي أربع مرات في أخر خمس سنوات.

ما هي أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري أبطال أوروبا؟

يعتبر العملاق الإسباني "ريال مدريد" هو أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ بمعدل 13 لقب بفارق كبير عن أقرب منافسيه، قبل الفوز به على حساب أتلتيكو مدريد في موسم 2013-14 كانوا قد حصلوا على البطولة في ثلاث مناسبات فقط في الفترة الأخيرة وتحديداً في أعوام 1998، 2000 و2002.

من بعد ريال مدريد، يأتي ميلان الإيطالي كأكثر ثاني المتوجين بالبطولة بواقع سبعة ألقاب كان أخرها في 2007 على حساب ليفربول الإنجليزي وهو النهائي الذي يمكن اعتباره بمثابة انتقام من الريدز بعد ملحمة أسطنبول في 2005 والتي كانت تفاصيلها مؤلمة للغاية لكل ميلانيستا من اللاعبين، المدرب أنشيلوتي الذي لم ينسَ تلك الليلة والجماهير بطبيعة الحال.

في المركز الثالث يأتي الثلاثي بايرن ميونخ، برشلونة وليفربول بواقع خمس بطولات لكل منهما، ويعد البافاري هو أخر فريق يفوز باللقب بعيداً عن احتكار أندية الدوري الإسباني للمسابقة وذلك في عام 2013 على حساب بروسيا دورتموند بقيادة يورجن كلوب مدرب ليفربول في الوقت الحالي والذي خسر النهائي مجدداً مع الريدز في الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1.

رفع برشلونة لقب البطولة في 2015 بعد التغلب على يوفنتوس في المباراة النهائية ليحرم بوفون من فرصة الفوز بالبطولة الوحيدة التي لم يتذوق طعم ميداليتها الذهبية رغم تاريخه الحافل بالألقاب مع البيانكونيري، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان وتظل البطولة مستعصية عليه بعد الخروج من دور الـ16 أمام فريق مانشستر يونايتد.

سجل الفائزين بمسابقة دوري أبطال أوروبا:-

الفريق عدد الألقاب ريال مدريد (إسبانيا) 13 ميلان (إيطاليا) 7 ليفربول (إنجلترا) 5 برشلونة (إسبانيا) 5 بايرن ميونخ (ألمانيا) 5 أياكس أمستردام (هولندا) 4 مانشستر يونايتد (إنجلترا) 3 الإنتر (إيطاليا) 3 يوفنتوس (إيطاليا) 2 بنفيكا (البرتغال) 2 بورتو (البرتغال) 2 نوتينجهام فورست (إنجلترا) 2 تشيلسي (إنجلترا) 1 بروسيا دورتموند (ألمانيا) 1 هامبورج (ألمانيا) 1 أستون فيلا (إنجلترا) 1 أيندهوفن (هولندا) 1 فينورد (هولندا) 1 مارسيليا (فرنسا) 1 سيلتك (أسكتلندا) 1 ستيوا بوخارست (رومانيا) 1 النجم الأحمر (صربيا) 1

ما هي الأندية الإنجليزية التي فازت بلقب دوري أبطال أوروبا؟

لم تتمكن سوى خمس أندية إنجليزية فقط من الفوز بدوري أبطال أوروبا -على الرغم من فوز ناديين ما باللقب عندما كان يسمى بكأس أوروبا - أي بمسماه القديم قبل موسم 1992/93، ويعتبر تشيلسي هو أخر فريق إنجليزي استطاع الفوز باللقب وذلك في 2012 تحت قيادة الإيطالي روبيرتو دي ماتيو وعلى حساب بايرن ميونخ بركلات الجزاء.

كان مشوار البلوز نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ الفريق اللندني هو العبور من المجموعة التي ضمت كلا من باير ليفركوزن، فالنسيا وجينك قبل أن يواجه نابولي في دور الـ16 ويفوز على بنفيكا 3-1 بمجموع المباراتين ويتغلب على برشلونة في نصف النهائي عقب الفوز في ستامفورد بريدج بهدف نظيف والتعادل في كامب نو بنتيجة 2-2.

في النهائي سجل توماس مولر هدفاً لفريقه في الدقيقة 83 ليحتفل بجنون ويظن أنه هدف التتويج باللقب قبل أن يحرز دروجبا التعادل بعدها بخمس دقائق ويضطر الفريقان للعب وقت إضافي ويتمكن البلوز من التفوق على أصحاب الأرض والجمهور بركلات الجزاء وكان الفيل الإيفواري أيضاً هو من أحرز ركلة جزاء التتويج.

فاز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ويعود أخر لقب حصل عليه الشياطين الحُمر إلى عام 2008 على حساب فريق تشيلسي بركلات الجزاء في النهائي الذي أُقيم في موسكو عندما سقط تيري وهو يسدد ركلة جزاء كانت ستحسم التتويج لفريقه، ووصل الفريق بعدها إلى نهائي البطولة مرتين في عامي 2009 و2011 ولكنه خسرهما أمام فريق برشلونة.

نجح الثنائي العريق أستون فيلا ونوتينجهام فوريست في الفوز بدوري أبطال أوروبا بمسماه القديم عندما كان يُطلق عليه "كأس أوروبا" ويعود أخر لقب لزعيم الكرة الإنجليزية أوروبياً فريق ليفربول إلى 2005 في ملحمة أسطنبول الشهيرة أمام الجيل الأسطوري لميلان الإيطالي والتي شهدت عودة الريدز في النتيجة بعد أن كان متأخراً بثلاثية نظيفة.

ما هو أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقاً للقب دوري أبطال أوروبا؟

يعتبر ليفربول هو أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقاً لبطولة دوري أبطال أوروبا بواقع خمس مرات وبعد التتويج بنسخة 2005 استطاع الريدز الاحتفاظ باللقب بصورة دائمة، ومن قبلها كان قد استطاع التتويج بها أربع مرات أعوام 1977، 1978، 1981 وأخيراً في 1984 في الحقبة الذهبية للفريق برفقة المدرب الأسطوري بوب بايزلي.

يأتي مانشستر يونايتد كأكثر ثاني الأندية الإنجليزية تتويجاً بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ولكن ليفربول هو زعيم الإنجليز أوروبياً بعد ملحمة 2005 حيث بدأ البطولة وهو غير مرشح أبداً للفوز بها على غرار ما حدث مع تشيلسي في نسخة 2011/2012 وتأهل من المجموعة التي شملت تواجد كل من موناكو، أولمبياكوس وديبورتيفو لاكورونيا بصعوبة بفضل الهدف القاتل لجيرارد في مرمى أولمبياكوس في الثواني الأخيرة.

يعد لقب 2005 أسطورياً لجمهور ليفربول للعديد من الأسباب أبرزها أن هذا الموسم كان الأول لرافا بينتيز في قيادة الفريق وبسبب الأداء الخارق لستيفن جيرارد طيلة مشوار البطولة وتحديداً في مواجهة أياكس وكذلك في المباراة النهائية التي صرح بعدها: كيف أترك ليفربول بعد ليلة كهذه، ناهيك عن تجاوز تشيلسي بقيادة مورينيو بفضل الهدف الشبح الذي سجله لويس جارسيا.

في النهائي أمام ميلان تأخر ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول، قبل أن ينجح في تعديل النتيجة في الشوط الثاني في غضون ست دقائق، بدايةً برأسية القائد ستيفن جيرارد وتسديدة فيلاديمير سميشر ونهايةً بركلة الجزاء التي سددها تشابي ألونسو على مرتين بعد أن تصدى لها البرازيلي ديدا في المرة الأولى، منذ ذلك الحين أصبحت تلك المباراة إيقونة زرع الروح في أي فريق تواجهه مهمة تبدو شبه مستحيلة.

سجل الأندية الإنجليزية التي فازت بدوري أبطال أوروبا:-