تارديلي: بعض اللاعبين يعانون بسبب مجاورة رونالدو مثل ديبالا

تارديلي يتحدث عن معاناة بعض اللاعبين من مجاورة رونالدو مثلما حدث مع ديبالا في يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ماركو تارديلي النجم الإيطالي السابق إن اللعب بجوار كريستيانو رونالدو في فريق واحد قد يشكل مشكلة بالنسبة لبعض اللاعبين.

وكان تارديلي قد رحب بكريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي بمجرد انضمامه إلى يوفنتوس مؤكدًا أنه سيكون إضافة هامة للكالتشيو.

ومع الحديث بأن باولو ديبالا يبحث عن فريق آخر من أجل الانضمام إليه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، تحدث تارديلي عن هذه النقطة.

وقال ماركز تارديلي: "هناك العديد من اللاعبين من الممكن أن يعانوا من أجل اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، أحدهم هو باولو ديبالا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "رونالدو يتحرك في كل مكان تقريبًا في النصف الأمامي من الملعب، وهو ما يجعل اللاعب الذي يشاركه في الهجوم مطالبًا بالتحرك وفقًا لتحركاته"

وتابع: "من الممكن أن تكون قلة معدل أهداف ديبالا أو معاملته كالرجل الثاني خلف رونالدو هي السبب في ذلك، ولكن هذا ليس عيبًا في أحدهما"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو هو هداف يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفًا، بينما سجل ديبالا 5 أهداف فقط في الكالتشيو الموسم الحالي.