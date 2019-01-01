تاجليافيكو يعرض نفسه على برشلونة

صراع متوقع بين أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة على موهبة أياكس

عرض نيكولاس تاجليافيكو، لاعب أياكس الهولندي نفسه على برشلونة للانضمام للفريق الكتالوني وخلافة جوردي ألبا.

وكيل أعمال الأرجنتيني أكد في وقت سابق اهتمام أتلتيكو وريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ صاحب الـ 26 عامًا عرض نفسه على برشلونة الذي يحتاج لبديل لألبا في مركز الظهير الأيسر.

وأوضحت أنّه منذ رحيل لوكاس دين في الصيف الماضي ولا يوجد بديل يمنح ألبا فرصة الحصول على الراحة أو المداورة مما يجعل البلوجرانا يبحث عن لاعب في هذا المركز.

"إعادة البناء انطلقت" 🗨️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

الصحيفة أكدت أنّ هذا الأمر ليس أولوية برشلونة في الوقت الراهن كما أنّ اللاعب قد يفضل عرض أتلتيكو مدريد لضمان المشاركة أساسيًا.

جدير بالذكر أنّ برشلونة جدد عقد جوردي ألبا كما غضّ النظر عن التعاقد مع فيرلاند ميندي من ليون