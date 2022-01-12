تأثير جوارديولا .. مانشستر سيتي يتفوق ماليًا على جاره يونايتد!

بعد التفوق الرياضي على مدار العقد الرياضي، نجح مانشستر سيتي في التفوق اقتصاديًا على جاره الثري مانشستر يونايتد أيضًا بعام 2021.

صحيفة "دايلي ميل" كشفت أنه وللمرة الأولى في التاريخ، تجاوزت إيرادات مانشستر سيتي في عام واحد تلك التي جناها مانشستر يونايتد.

وبلغت إيرادات مانشستر سيتي عن العام الماضي 644 مليون يورو، بزيادة قُدرت بـ17% عن العام الماضي، وبأرباح وصلت إلى 3 مليون يورو.

هذا يمثل إنجازًا للنادي الأزرق، باعتبار أن العام الماضي شهد خسائر زادت عن 120 مليون يورو بفعل فيروس كورونا.

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أما الجار مانشستر يونايتد، فقد توقفت إيراداته عند 557 مليون يورو، ليخسر صدارة الأرباح في إنجلترا للمرة الأولى منذ مدة طويلة.

ومن المفهوم الانهيار الذي حدث لمانشستر يونايتد تحديدًا، بعد فشل النادي للعام الرابع على التوالي في تحقيق أي بطولة.

كما خسر الشياطين نهائي الدوري الأوروبي من فياريال، فيما وصل السيتي لأول مرة بتاريخه لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل خسارته من تشيلسي.

مانشستر سيتي أيضًا حقق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بدون منافسة تذكر، واكتفى يونايتد بالتواجد في المربع الذهبي فقط.

وقد يُرجع البعض هذه الزيادة في الإيرادات إلى تأثير "بيب جوارديولا" الذي نقل سيتي من فريق محلي قوي إلى قوة إقليمية ضخمة.