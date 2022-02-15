تأثير استثنائي خارج الملعب .. مبيعات قمصان قياسية في باريس بفضل ميسي

حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قفزة حقيقية من الناحية التجارية والتسويقية منذ وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى "حديقة الأمراء" في الصيف الماضي.

تأثير ميسي على باريس سان جيرمان غير محدود في جميع أرجاء النادي، ولكن من السهل تقديره إذا قمنا بجولة في متجر النادي الجديد أو في ملعب "حديقة الأمراء" في أيام المباريات.

ويحظى باريس سان جيرمان بالمزيد من مبيعات القمصان، والمزيد من التذاكر، والتواجد على شبكات التواصل الاجتماعي، والرعاة الجدد، تقريبًا تضاعف كل شيء منذ وصول الأرجنتيني، وذلك رغم أنه لم يُظهر إمكاناته الكاملة على أرض الملعب حتى الآن.

وأجرى فابيان أليجر مدير التسويق في باريس سان جيرمان مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشف خلالها عن الأثر الهائل الذي أحدثه ميسي في اقتصاد النادي.

وقال أليجر: "ميسي حقق نجاحًا كبيرًا في بيع القمصان، لأن 54% منها باسمه، لقد تجاوزنا بالفعل أرقامنا في الموسم الماضي خلال أقل من ستة أشهر".

باريس سان جيرمان تمكن للمرة الأولى في تاريخه من بيع أكثر من مليون وحدة في 2018 بفضل نيمار وكيليان مبابي، لكن ميسي سيجعل الأرقام تتحسن بشكل أكبر.

وأضاف: "أثر ميسي يظهر في جميع الأقسام، سواء كان ذلك على الشبكات الاجتماعية حيث زاد عدد متابعينا بنسبة 50% في عشرة أشهر، وعلى بيع القمصان".

ولتلبية الطلب المتزايد، التزم باريس سان جيرمان بشكل كامل بالمتجر الجديد في شارع الشانزليزيه، الأكبر والأكثر فاعلية، من أجل مضاعفة الإيرادات.

وقال أليجر: "هدفنا هو الوصول إلى رقم يتراوح بين 25 و30 مليون يورو سنويًا في هذا المتجر وحده".

وأكمل: "لقد ضاعفنا مساحة المتجر في أشهر شارع في العالم بمساحة 370 مترًا مربعًا موزعة على طابقين".

السؤال هو ما إذا كان باريس سان جيرمان ينافس بالفعل الأندية الأكبر من حيث الدخل التجاري، مثل ريال مدريد وبرشلونة أو الأندية الإنجليزية مثل مانشستر يونايتد.

وعن ذلك يقول مدير التسويق في باريس سان جيرمان: "لقد وضعنا أنفسنا بالفعل بين الأفضل في السنوات الخمس الماضية، وهذا الموسم سنغلقه بنمو استثنائي، كل يوم نقترب قليلًا من ريال مدريد".

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