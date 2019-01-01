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بطولة كوبا أمريكا

تاباريز يؤكد جاهزية سواريز لكوبا أمريكا

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Getty Images
هل تحرم العملية الجراحية سواريز من اللعب في كوبا أمريكا؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، جاهزية لويس سواريز، لاعب برشلونة، للمشاركة في كوبا أمريكا بالشهر المقبل في البرازيل.

سواريز لن يتواجد في نهائي كأس ملك إسبانيا لخضوعه لعملية جراحية.

وقال تاباريز في تصريحات صحفية: "أعتقد أنّ سواريز سيقود هجوم المنتخب في بطولة كوبا أمريكا، لا أستطيع الحديث عن تطور حالته الصحية لكنّه يقترب من العودة".

وتابع: "إنّه يعمل على أن يكون جاهزًا بدنيًا بنسبة 100% مع انطلاق المسابقة ولكننا لن نحاول أن نتعجل الأمر".

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صاحب الـ 72 عامًا أشار إلى أنّ مهاجم البلوجرانا مخترف ويعرف جيدًا طريقة التعامل مع الإصابات ويهدف إلى التواجد سريعًا مع المنتخب.

جدير بالذكر أنّ اللاعب قادر أوروجواي للفوز بكوبا أمريكا في 2011 وهو آخر تتويج للسيليستي باللقب.

ويتواجد أوروجواي في المجموعة الثالثة رفقة إكوادور وتشيلي واليابان.

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