تألق دجيكو مع روما يصعب موقف إنتر

إنتر ينظر إلى البدائل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن تعقد صفقة انتقال البوسني إيدن دجيكو إلى إنتر بعد تألقه في الوديات مع روما وبحث النيراتزوري عن بديل.

دجيكو تم الاعتماد عليه بشكل أساسي في اللقاءات الودية لروما، وآخرها أمام ليل، منذ تولى باولو فونسيكا مهمة تدريب الفريق.

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"كوريري" ذكرت أن تألق دجيكو ولعبه أساسياً جعل روما يرفع مطالبه للتخلي عنه إلى 20 مليون يورو، بالإضافة إلى الحوافز.

التقارير في الأسابيع الماضية كانت تتحدث عن طلب روما فقط 20 مليوناً، ولكن إنتر كان على استعداد لدفع فقط 12 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن إنتر اتجه نحو موسى ماريجا، مهاجم بورتو، ليكون بديلاً في حال فشله في ضم دجيكو وروميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد .

ويلعب إنتر ودياً أمام توتنهام مساء الأحد على ملعب الأخير بلندن.