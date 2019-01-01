الانتقالات

تألق دجيكو مع روما يصعب موقف إنتر

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Getty Images
إنتر ينظر إلى البدائل
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير عن تعقد صفقة انتقال البوسني إيدن دجيكو إلى إنتر بعد تألقه في الوديات مع روما وبحث النيراتزوري عن بديل.

دجيكو تم الاعتماد عليه بشكل أساسي في اللقاءات الودية لروما، وآخرها أمام ليل، منذ تولى باولو فونسيكا مهمة تدريب الفريق.

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"كوريري" ذكرت أن تألق دجيكو ولعبه أساسياً جعل روما يرفع مطالبه للتخلي عنه إلى 20 مليون يورو، بالإضافة إلى الحوافز.

التقارير في الأسابيع الماضية كانت تتحدث عن طلب روما فقط 20 مليوناً، ولكن إنتر كان على استعداد لدفع فقط 12 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن إنتر اتجه نحو موسى ماريجا، مهاجم بورتو، ليكون بديلاً في حال فشله في ضم دجيكو وروميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد .

ويلعب إنتر ودياً أمام توتنهام مساء الأحد على ملعب الأخير بلندن.

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