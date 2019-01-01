تأكد غياب الفرج وهوساوي عن مباراة السعودية وكوريا الشمالية

غيابهما عن المباراة الأولى حيث وضع المدرب بيتزي العديد من البدائل لتعويض غيابهما

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المعسكر الذي تم اقامته في أبوظبي ضمن الاستعدادات الأخيرة لمنافسات كأس آسيا التي تنطلق اليوم على ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية.

ولم يتمكن اللاعبان عمر هوساوي وسلمان الفرج من العودة للتدريبات الجماعية حيث واصلا مراحل التأهيل.

وبذلك يتأكد بشكل كبير غيابهما عن المباراة الأولى حيث وضع المدرب بيتزي العديد من البدائل لتعويض غيابهما. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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ويلتقي المنتخب السعودي أمام كوريا الشمالية في مباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل في جبي.

وكانت بعثة المنتخب السعودي قد توجهت إلى دبي بعد تناول الغداء عبر الطريق البري حيث أقامت في أحد الفنادق المخصصة لسكن المنتخبات.

#الأهلي أقترب من إعادة قائده السابق حسين عبد الغني، بمباركة من مدرب الفريق جويدي، حسبما ذكرت صحيفة الرياض. pic.twitter.com/eMBAtJUM3y — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 4, 2019

وستبدأ تدريبات اليوم عند الساعة 5:30 مساء حيث سيتاح لوسائل الإعلام بتغطية الربع ساعة الأولى.