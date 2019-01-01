تأخير وصول منتخب مصر إلى نيجيريا 24 ساعة بسبب الطيران

منتخب مصر يستعد لكأس الأمم الإفريقية 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف مسؤولي منتخب مصر، أن الفراعنة سيغادرون النيجر متجهين إلى نيجيريا، عقب 24 من مواجهة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويواجه المنتخب المصري نظيره النيجر يوم 23 مارس الجاري، على أن يتجه إلى نيجيريا وديًا يوم 26 من نفس الشهر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن تأجيل السفر لمدة 24 ساعة بسبب عدم استقبال مطار نيجيريا، للطائرات ليلًا، حيث يغادر منتخب مصر النيجر يوم 24.

ويخوض منتخب مصر تدريب صباحي يوم 24 في النيجر قبل التوجه إلى نيجيريا، بسبب التأخير والمبيت، بسبب أزمة الطيران قبل المواجهة الثانية.

إقرأ أيضًا - فيديو - هل سينافس على بوشكاش؟ عمر السومة يسجل هدفًا خرافيًا

وحصلت مصر على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، بعد سحب الكاف التنظيم من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية.