تأجيل مواجهة الزمالك والمقاولون العرب

الفارس الأبيض أمامه مباراتين حاسمتين في الكونفدرالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قررت لجنة المسابقات الاستجابة لطلب الزمالك بتأجيل مواجهة أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها في 13 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

اللجنة وافقت على تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة، لتقام في 14 من الشهر الجاري، نظرًا لارتباط الفارس الأبيض بمباراتين حاسمتين في الكونفدرالية الأفريقية.

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ويرتبط الزمالك بمواجهة جور ماهيا الكيني في العاشر من الشهر الجاري في القاهرة، ثم نصر حسين داي الجزائري في 17 من الشهر نفسه بالجزائر.

الفارس الأبيض يحتاج للفوز بالمباراتين حتى يتأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد خمس نقاط بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة، ونقطة واحدة عن الوصافة.

يذكر أنه بالدوري المصري الممتاز يتصدر الزمالك برصيد 52 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.