تأجيل مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية بسبب كورونا

تم تأجيل مباراة فريقي اتحاد جدة والشباب السعودي في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة العربية

أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم بيانًا رسميًا بتأجيل مباراتي نصف نهائي البطولة العربية «كأس محمد السادس للأندية الأبطال».

يأتي ذلك بعد اتخاذ الاتحاد المغربي لكرة القدم قرارًا بإيقاف كل مباريات كرة القدم، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي، المقررة غدًا في إياب نصف نهائي البطولة العربية «كأس محمد السادس للأندية الأبطال».

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وتتواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في المغرب حيث كانت تستعد لخوض لقاء الإياب أمام الفريق المغربي.

كما تم تأجيل مباراة فريقي اتحاد جدة والشباب السعودي في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، المقررة يوم الإثنين.

ويأتي هذا القرار على خلفية قيام العديد من الدول حول العالم بإيقاف النشاط الرياضي بشكل تام بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير.

محدث | إيقاف النشاط الرياضي في المغرب - تأثير كورونا على الكرة في آسيا والوطن العربي

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المُقبلة إيقاف النشاط الرياضي في عدد من الدول العربية ومنها الإمارات ومصر.