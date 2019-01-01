تأجيل مباراة تشيلي وكولومبيا في كوبا أمريكا
التعليقات()
@LaRoja
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تأجيل مباراة كولومبيا وتشيلي ثلث ساعة في ربع نهائي كوبا أمريكا.
تشيلي تأهل عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني ليواجه كولومبيا بطل المجموعة الثانية.
وتأخرت حافلة اللاروخا في الوصول إلى أرضية الملعب بسبب الزحام حتى أنّها اضطرت للوقوف أكثر من ساعتين في الطريق.
ووافقت اللجنة المنظمة على تأجيل المباراة ثلث ساعة بعد تأكد وصول جميع اللاعبين وبدء الإحماء على أرض الملعب.
جدير بالذكر أنّ مؤتمر مدرب تشيلي، رينالدو رويدا، تأخر نحو نصف ساعة بالأمس، الجمعة، بسبب الزحام المروري أيضًا.
قبل المباراة المرتقبة بينهما.. إليكم أفضل تشكيلة في تاريخ منتخبي البرازيل🇧🇷 والأرجنتين🇦🇷😱— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019
من سيفوز بهذا اللقاء؟🤔 pic.twitter.com/E4DcNFA6Mg