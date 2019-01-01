تأجيل مؤتمر دعم الأندية ليوم السبت

تعرف على تفاصيل تأجيل مؤتمر استراتيجية دعم الأندية

قررت هيئة الرياضة السعودية تأجيل مؤتمر "استراتيجية دعم الأندية" إلى يوم السبت المقبل، 20 يوليو، في جدة.

وكان مقررًا إقامة المؤتمر مساء اليوم، الخميس، قبل قرار التأجيل.

وسوف يتزامن الموعد الجديد مع اجتما رؤوساء الأندية مع رابطة دوري المحترفين قبل الإعلان عن جدول الدوري السعودي لموسم 2019-2020.

رئيس هيئة الرياضية، عبد العزيز بن تركي الفيصلي، سوف يكون أبرز الحاضرين لمؤتمر إعلان استراتيجية دعم الأندية الجديدة.

جدير بالذكر أنّ النصر حصد بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي بعد منافسة مع الهلال حتى الجولة الأخيرة.