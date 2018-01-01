تأجيل طرح تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادي بسبب أزمة الملعب

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تسود حالة من التخبط في الوقت الحالي بشأن ملعب مباراة الزمالك أمام القطن التشادي في كأس الكونفدرالية المقرر لها السبت المقبل.

كان ملعب بتروسبورت هو المستضيف في بداية الأمر قبل نقله إلى برج العرب، ومن ثم اعتراض الفريق الضيف على نقل الملعب.

وجاءت حالة التخبط الحالية بين الطرفين بتأجيل طرح تذاكر المباراة التي كان من المقرر طرحها اليوم وأمس، بسبب عدم الاستقرار على الملعب. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وكانت الجهات الأمنية قررت في الأيام القليلة الماضية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع للمباراة المقرر لها السبت.

ويتوسط في الوقت الحالي، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لحل الأزمة مع أحمد أحمد رئيس الكاف.

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ومن المقرر أن يعلن الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة ملعب المباراة خاصًة أن المباراة ستلعب بعد غدًا السبت في القاهرة.