تأجيل ديربي الرائد والتعاون

انشغال الملعب وراء تأجيل المباراة لقرابة الشهرين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأجيل لقاء الديربي بين فريقي الرائد والتعاون

المباراة كان محددًا لها يوم 19 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إلا أنها تأجلت لشهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة أنه تقرر أن يُقام اللقاء في السادس من نوفمبر المقبل، إثر انشغال ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية خلال الموعد المحدد مسبقًا للمباراة.

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الرائد كان قد بدأ الموسم بتلقي هزيمتين ثقيلتين أمام الاتحاد 3-1، ثم تبعته خسارة أمام الهلال بنتيجة 5-0.

ويستعد الرائد لملاقاة أبها في 14 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الثالثة.

أما التعاون فخاض لقاء وحيدًا أمام الحزم، تعادل به 1-1، بينما تأجل له لقاء الجولة الثانية أمام اتحاد جدة، إثر انشغال العميد بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ويلاقي التعاون في اللقاء المقبل فريق العدالة في 13 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة.