تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة إلى 2 يوليو

هل يتم اتخاذ قرار لصالح الأهلي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، باللجنة الأولمبية المصرية، تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة، إلى جلسة 2 يوليو المقبل.

الأهلي كان قد أقام دعوى ضد اتحاد الكرة، بسبب مواعيد الدوري، اعتراضًا على العشوائية في اختيارها.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه تم تأجيل البت في الدعوى إلى يوم 2 يوليو المقبل، وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6 والمتضمن مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمد فترة القيد إلى 5 أغسطس المقبل وعما إذا كانت هناك استجابة لهذا الطلب من عدمه.

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محمد صلاح ينضم إلى معسكر المنتخب المصري استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.👌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/MWXHKJAP3W — جول مصر (@goaleg) June 12, 2019

وقررت اللجنة الاستشارية تأجيل الجلسة إلى 2 يوليو، لسداد رسم التدخل من جانب نادي الزمالك، ومذكرة بطلباته في الشق العاجل، حيث طلب الزمالك التدخل في التحكيم، وانضم لاتحاد الكرة كخصم للأهلي.

وسيقدم الحاضر عن الزمالك ترجمة رسمية للمستندين رقمي 6 و 15 المقدمين بحافظة المستندات المؤرخة 10 يونيو.

وسيقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ( المحتكم ضده بصفته ) صورة طبق الأصل من المخاطبه الموجهة منه إلى الاتحاد الأيفريقي لكرة القدم والتي طلب فيها من الاتحاد المذكور ترحيل فترة القيد المحدده من 30 / 6 ال 5/8/2019 والمتعلق بالقيد الافريقي كما ورد في بيانه المؤرخ 10 / 6 / 2019 وما تم فيه.

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ءوالقرار الأخير جاء نصه: "الاتحاد المصري لكرة القدم ( المحتكم ضده بصفته ) صورة طبق الأصل من المخاطبه الموجهة منه إلى الاتحاد الأيفريقي لكرة القدم والتي طلب فيها من الاتحاد المذكور ترحيل فترة القيد المحدده من 30 / 6 ال 5/8/2019 والمتعلق بالقيد الافريقي كما ورد في بيانه المؤرج 10 / 6 / 2019 وما تم فيه".