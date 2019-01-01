تأجيل جولة كاملة من الدوري الهولندي بسبب مفاجأة أياكس

الاتحاد الهولندي لكرة القدم يقرر تأجيل الجولة الـ 33 من الدوري كاملة حتى منتصف شهر مايو المقبل عقب صعود أياكس لنصف نهائي دوري الأبطال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم تأجيل كافة مواجهات الجولة الـ 33 من الدوري المحلي عقب صعود نادي أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا حتى الـ 15 من شهر مايو المقبل.

جاء هذا بعدما تأكد وصول أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتحقيقه للفوز على يوفنتوس بهدفين لهدف وحيد في إياب دور الـ 8 من البطولة.

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وكان أياكس من المقرر أن يخوض مباراة في الدوري الهولندي يوم الأحد الـ 28 من شهر أبريل المقبل، لكنه سيواجه توتنهام في إياب دور نصف النهائي يوم الثلاثاء وهو ما يلغي إمكانية خوض مباراة في الدوري قبلها بـ 48 ساعة.

ولا يمكن لأياكس أن يخوض المباراة يوم السبت حيث أنه العيد السنوي لملك هولندا وسيكون ضغطًا كبيرًا على الشرطة أن تؤمن الاحتفالات وتؤمن مباريات الدوري في نفس الوقت.

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وتخوض فرق الدوري الهولندي آخر جولتين من البطولة في نفس التوقيت منعًا للتلاعب في النتائج وتحقيقَا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة في البطولة.

جدير بالذكر أن نادي أياكس يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الهولندي بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني بي آس في آيندهوفن.