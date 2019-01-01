تأثير مورينيو؟ داير يقترب من التجديد لتوتنهام

خطوة إيجابية جديدة للنادي الإنجليزي بعد الحفاظ على توبي ألدرفيرلد

قرر نادي توتنهام الإنجليزي، بدء المفاوضات مع لاعبه إيريك داير، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد للاستمرار بصفوفه لأطول فترة ممكنة.

عام واحد يتبقى على نهاية عقد اللاعب الإنجليزي مع سبيرز، وسط تكهنات حول مستقبله واهتمام من مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، كشفت عن توصية المدرب جوزيه مورينيو لإدارة النادي، من أجل التجديد لداير وعدم قبول رحيله عن الفريق.

ويأتي ذلك بعدما برز دور صاحب الـ25 سنة مع المدرب البرتغالي منذ وصوله، عكس وضعه مع المُقال ماوريسيو بوتشيتينو منذ بداية هذا الموسم.

ومن المتوقع ارتفاع راتب داير إلى 75 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليزيد عن أجره الحالي، كمكافأة لمجهوده مع الفريق الفترة الماضية.

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ويطمح مورينيو في الاستفادة بقدرات داير وتميزه في اللعب بأكثر من مركز، حيث يجيد التأقلم في قلب الدفاع وكذلك خط الوسط.

وتعتبر هذه الخطوة كمؤشر إيجابي لاستقرار توتنهام بعد قدوم مورينيو، بعد النجاح في التجديد للبلجيكي توبي ألدرفيرلد حتى 2023، مع استمرار الغموض حول مصير كل من كريستيان إيريكسن ويان فيرتونخن.